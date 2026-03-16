La grande atletica riparte da Torun , in Polonia, dove dal 20 al 22 marzo si tengono i Mondiali indoor . Una sfilata di campioni in gara, con la spedizione azzurra che promette di essere protagonista: da Mattia Furlani a Andy Diaz (che si presentano da campioni in carica, dopo gli ori di Nanchino 2025), da Nadia Battocletti a Zaynab Dosso . E ancora: Larissa Iapichino, Leonardo Fabbri, Andrea Dallavalle, Federico Riva, Lorenzo Simonelli … Grande curiosità anche per il debutto tra i “grandi” di Kelly Doualla , la sorprendente velocista sedicenne. Due le sessioni previste ogni giorno, la prima con inizio alle 10 e la seconda dopo le 18, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW . Su skysport.it inoltre tutti gli aggiornamenti con il nostro liveblog in diretta e le news per seguire gli azzurri impegnati.

Gli italiani in gara

Ventisei gli Azzurri in gara, record per l'Italia nei Mondiali al coperto. Mattia Furlani si presenta da campione del mondo in carica (titolo che detiene nel lungo sia outdoor che all'aperto), così come Andy Diaz, che un anno fa a Nanchino vinse l'oro nel triplo. Con lui anche l'argento mondiale di Tokyo Andrea Dellavalle. Per Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000, è la prima volta in un Mondiale indoor: sarà impegnata nei 3000m. Nel peso c'è il bronzo mondiale e attuale leader stagionale Leonardo Fabbri, nel lungo femminile Larissa Iapichino, nei 60 metri la vicecampionessa iridata Zaynab Dosso. In pista con lei Kelly Doualla, 16 anni, la più giovane italiana di sempre in un Mondiale. Ambizioni anche dal mezzofondo, con Federico Riva, due record italiani nei 1500, insieme al finalista olimpico Pietro Arese. E poi Ludovica Cavalli e Marta Zenoni (1500), Eloisa Coiro e Laura Pellicoro (800), Micol Majori (3000).