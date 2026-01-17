A Tilburg, in Olanda, l'Italia ha chiuso la seconda giornata degli Europei 2026 di short track con un bottino tre medaglie: un argento e due bronzi. Il risultato più pesante è quello della staffetta femminile, con il quartetto composto da Martina Valcepina, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Fontana che ha ottenuto il secondo posto dietro alle padrone di casa. Per Confortola non è stato l'unico metallo, dato il terzo posto ottenuto dall'azzurra nei 1.000 metri, dietro solo alle sorelle olandesi Xandra e Michelle Velzeboer. Bronzo anche per Thomas Nadalini nei 1.500 metri maschili, alle spalle dell'olandese Jens Van'T Wout e del lettone Roberts Kruzbergs. L'ultimo grande evento internazionale prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina terminerà domenica con altre cinque finali in programma al via dalle 13:35. In programma la staffetta mista, i 500 metri e 1.500 metri femminili, i 1.000 metri e la staffetta maschile.