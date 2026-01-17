Europei short track, per l'Italia tris di medaglie nella seconda giornatashort track
Tris di medaglie agli Europei di short track in Olanda. Argento per la staffetta femminile, con il quartetto composto da Martina Valcepina, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Fontana. Per Confortola anche il terzo posto ottenuto nei 1000 metri. Thomas Nadalini bronzo nei 1500
A Tilburg, in Olanda, l'Italia ha chiuso la seconda giornata degli Europei 2026 di short track con un bottino tre medaglie: un argento e due bronzi. Il risultato più pesante è quello della staffetta femminile, con il quartetto composto da Martina Valcepina, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Fontana che ha ottenuto il secondo posto dietro alle padrone di casa. Per Confortola non è stato l'unico metallo, dato il terzo posto ottenuto dall'azzurra nei 1.000 metri, dietro solo alle sorelle olandesi Xandra e Michelle Velzeboer. Bronzo anche per Thomas Nadalini nei 1.500 metri maschili, alle spalle dell'olandese Jens Van'T Wout e del lettone Roberts Kruzbergs. L'ultimo grande evento internazionale prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina terminerà domenica con altre cinque finali in programma al via dalle 13:35. In programma la staffetta mista, i 500 metri e 1.500 metri femminili, i 1.000 metri e la staffetta maschile.