Dopo un rinvio di due ore, è stato cancellato per maltempo il superG uomini di Garmisch-Partenkirchen, in Germania. La coppa del mondo uomini si sposta ora in Slovenia, a Kranjska Gora: sabato 7 marzo in programma il gigante e domenica 8 marzo lo slalom speciale. Si tratta delle due discipline in cui la squadra azzurra ha al momento più difficoltà a ottenere risultati.