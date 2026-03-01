Coppa del mondo sci, SuperG maschile a Garmisch-Partenkirchen cancellato per nebbiasci alpino
Troppa nebbia a Garmisch: cancellato il Super G maschile nella coppa del mondo di sci maschile. Sabato c'era stata la vittoria di Marco Odermatt, che ipoteca così il successo in classifica generale, con Giovanni Franzoni primo degli italiani al quarto posto
Dopo un rinvio di due ore, è stato cancellato per maltempo il superG uomini di Garmisch-Partenkirchen, in Germania. La coppa del mondo uomini si sposta ora in Slovenia, a Kranjska Gora: sabato 7 marzo in programma il gigante e domenica 8 marzo lo slalom speciale. Si tratta delle due discipline in cui la squadra azzurra ha al momento più difficoltà a ottenere risultati.