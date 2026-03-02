Offerte Sky
Brignone chiude la stagione in anticipo: niente più gare di Coppa del mondo

l'annuncio

Federica Brignone conclude in anticipo la sua stagione agonistica. Lo ha comunicato la Fisi. La due volte campionessa olimpica a Milano-Cortina non prenderà parte alle prossime tappe di Coppa del mondo, né alle finali in Norvegia: "Il mio corpo sta presentando il conto e approfitto della stagione al capolinea per prendermi una pausa e continuare la riabilitazione. Grazie a tutti per aver reso possibile un miracolo"

Federica Brignone ha concluso a Soldeu la sua stagione agonistica. Lo ha annunciato la Fisi con un comunicato. La due volte campionessa olimpica di supergigante e gigante a Milano Cortina 2026, rientrata in pista dopo il terribile infortunio del 3 aprile 2025, ha deciso di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del mondo in programma da venerdì 6 a domenica marzo in Val di Fassa, né ai successivi fine settimana di Are del 14/15 marzo (gigante e slalom) e delle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo. 

Brignone: "Chiesto tanto al mio corpo, che sta presentando il conto"

“Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi – dichiara Brignone al sito Fisi -. Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo il doppio risultato di portare la bandiera tricolore e di salire sul podio. Ce l’ho fatta addirittura in due occasioni, salendo oltretutto sul gradino più alto del podio. Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto. Quindi approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione, che è stata logicamente forzata nel corso di tutto questo tempo per arrivare al miracolo che siamo stati capaci di compiere. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel sogno olimpico e mi hanno permesso di rimettermi in piedi e partecipare a questa stagione”.

