Snowboard, Bormolini vince di nuovo a Krynica e allunga in classifica. Dalmasso 2^

snowboard
©IPA/Fotogramma

Maurizio Bormolini bissa la vittoria di sabato nel gigante parallelo di snowboard in coppa del mondo a Krynica e allunga nella classifica generale. Secondo posto per Lucia Dalmasso nella gara femminile, battuta dall'austriaca Sabine Payer e terza nella graduatoria complessiva

SOFIA GOGGIA VINCE IL SUPERG A SOLDEU

Nello snowboard, Maurizio Bormolini vince anche il secondo gigante parallelo di coppa del mondo a Krynica. Secondo successo in due giorni per l'azzurro, arrivato battendo in finale il tedesco Stephan Baumeister di 9 centesimi, dopo aver sconfitto Zan Kosir agli ottavi, Tervel Zamfirov nei quarti e il campione olimpico Benjamin Karl in semifinale. Fuori al primo turno Aaron March contro il canadese Gaudet e Roland Fischnaller contro lo stesso Zamfirov. Con la tappa polacca, Bormolini allunga al comando della classifica generale con 720 punti davanti a March (585) e Karl (566).

Gara femminile, Lucia Dalmasso seconda

Lucia Dalmasso chiude seconda nella gara femminile. Poche settimane dopo il bronzo alle Olimpiadi invernali, l'azzurra ha superato la connazionale Elisa Caffont (14esima, fuori agli ottavi come Jasmin Coratti, 11esima, ed Elisa Fava, 13esima), poi Ladina Caviezel e Malena Zamfirova in semifinale. La finale con Sabine Payer l'ha vista perdere l'oro per 3 centesimi. In classifica Dalmasso è terza (642 punti), dietro alla giapponese Miki (808) e a Caffont (708). Appuntamento sabato prossimo con lo slalom paralleloSpindleruv Mlyn in Repubblica Ceca.

