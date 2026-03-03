Iniziano i quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto in diretta su Sky e in streaming su NOW. Con la Pro Recco e l’AN Brescia l’Italia è l’unica nazione ad avere due squadre nella fase ad eliminazione diretta. Brescia affronterà i catalani dello Zodiac in casa, mercoledì 3 marzo alle 20.30 su Sky Sport Max. Mercoledì 4, alle 20.30 su Sky Sport Mix sarà la volta della Pro Recco, imbattuta nella fase a gironi e impegnata in Ungheria contro l’FTC Telecom, in un nuovo capitolo della più importante rivalità della pallanuoto continentale. L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.