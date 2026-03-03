Champions pallanuoto, l'andata dei quarti. Oggi c'è Brescia, domani tocca alla Pro Reccoguida tv
Al via i quarti di finale della European Aquatics Champions League di pallanuoto. Oggi Brescia affronta in casa i catalani dello Zodiac alle 20.30 su Sky Sport Max. Mercoledì 4, alle 20.30 su Sky Sport Mix toccherà alla Pro Recco, impegnata in Ungheria contro l’FTC Telecom
Iniziano i quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto in diretta su Sky e in streaming su NOW. Con la Pro Recco e l’AN Brescia l’Italia è l’unica nazione ad avere due squadre nella fase ad eliminazione diretta. Brescia affronterà i catalani dello Zodiac in casa, mercoledì 3 marzo alle 20.30 su Sky Sport Max. Mercoledì 4, alle 20.30 su Sky Sport Mix sarà la volta della Pro Recco, imbattuta nella fase a gironi e impegnata in Ungheria contro l’FTC Telecom, in un nuovo capitolo della più importante rivalità della pallanuoto continentale. L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.
Programmazione dell’andata dei quarti della EA Champions su Sky e NOW
Martedì 3 marzo
- Alle 20.30: AN BRESCIA-ZODIAC CNAB, su Sky Sport Max. Telecronaca di Ettore Miraglia e Leonardo Binchi
Mercoledì 4 marzo
- Alle 20.30: FTC TELEKOM-PRO RECCO, su Sky Sport Mix. Telecronaca di Daniele Barone e Sandro Campagna