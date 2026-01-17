Pattinaggio di figura, Matteo Rizzo argento agli Europei

Impresa di Matteo Rizzo agli Europei di pattinaggio di figura a Sheffield: rimonta nel libero e conquista la medaglia d'argento, il suo quarto podio continentale. La spedizione azzurra si arricchisce anche con l'undicesimo posto di Nikolaj Memola e il tredicesimo posto di Daniel Grassl

Altro giorno, altra medaglia per l'Italia agli Europei di pattinaggio di figura a Sheffield. Dopo il bronzo di Lara Naki Gutmann nella giornata di ieri, Matteo Rizzo ha conquistato la medaglia d'argento nel programma libero dopo il quarto posto nel corto. Per il 27enne romano si tratta del quarto podio continentale in carriera. Per quanto riguarda gli altri pattinatori italiani, Nikolaj Memola si è piazzato in undicesima posizione e Daniel Grassl in tredicesima. Grazie al risultato di oggi, con cui gli azzurri proseguono un ottimo periodo anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, l'Italia potrà schierare tre uomini anche nella prossima edizione.

