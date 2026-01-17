Un'altra splendida notizia per l'Italia in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Agli europei di pattinaggio di figura Lara Naki Gutmann conquista uno straordinario bronzo. Oro all’estone Niina Petrokina, argento alla belga Loena Hendrickx. La 23enne trentina è la quarta azzurra di sempre a salire sul podio europeo, dopo il bronzo e l’argento di Rita Trapanese nel 1971 e nel 1972, il bronzo di Susan Driano nel 1977 e i cinque ori, due argenti e quattro bronzi di Carolina Kostner nella sua straordinaria carriera tra il 2006 e il 2018. L'Italia può festeggiare anche l'ottima prova di squadra, con Sarina Joos che chiude sesta e Anna Pezzetta ottava.