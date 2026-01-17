Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Europei pattinaggio di figura, Lara Naki Gutmann bronzo agli Europei

pattinaggio

La 23enne trentina conquista uno splendido bronzo agli europei di pattinaggio di figura a Sheffield, diventando la quarta italiana a conquistare una medaglia. La spedizione azzurra si arricchisce anche con il sesto posto di Sarina Joos e l'ottava posizione di Anna Pezzetta

ascolta articolo

Un'altra splendida notizia per l'Italia in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Agli europei di pattinaggio di figura Lara Naki Gutmann conquista uno straordinario bronzo. Oro all’estone Niina Petrokina, argento alla belga Loena Hendrickx. La 23enne trentina è la quarta azzurra di sempre a salire sul podio europeo, dopo il bronzo e l’argento di Rita Trapanese nel 1971 e nel 1972,  il bronzo di Susan Driano nel 1977 e i cinque ori, due argenti e quattro bronzi di Carolina Kostner nella sua straordinaria carriera tra il 2006 e il 2018. L'Italia può festeggiare anche l'ottima prova di squadra, con Sarina Joos che chiude sesta e Anna Pezzetta ottava.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Europei pallamano: Italia ko con l'Islanda

in svezia

Azzurri ko all'esordio agli Europei di pallamano contro l'Islanda, una delle favorite per la...

Biathlon, Vittozzi 3^ nella sprint di Ruhpolding

biathlon

Secondo podio individuale in stagione in Coppa del Mondo per Lisa Vittozzi, che ha conquistato il...

Franzoni: "Fatta la differenza dove mi infortunai"

sci alpino

Le parole dell'azzurro, dopo il successo nel SuperG di Wengen: "Sensazioni indescrivibili. Tre...

Giovanni Franzoni vince il SuperG di Wengen

sci alpino

Giovanni Franzoni vince il SuperG di Wengen (primo successo in carriera in coppa del mondo)...

Pallamano, Europei maschili: gli Azzurri su Sky

guida tv

La Kristianstad Arena, in Svezia, accoglierà l’Italia al suo ritorno, dopo 28 anni, in una fase...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS