Annunciati la data e il luogo dei prossimi Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport: i vincitori saranno annunciati a Madrid, presso il Palacio de Cibeles, il prossimo 20 aprile. I migliori atleti del mondo – insieme alle leggende di tutti i tempi della Laureus World Sports Academy – si ritroveranno come negli ultimi due anni nella capitale spagnola ascolta articolo

Madrid torna a ospitare i Laureus Awards dopo il successo degli ultimi due anni La cerimonia, trasmessa in tutto il mondo, è in programma il prossimo 20 aprile I più grandi atleti del mondo saranno in corsa in sette diverse categorie. L’elenco dei candidati sarà annunciato nelle prossime settimane. I Laureus Awards si svolgono in collaborazione con la Comunità di Madrid e la Città di Madrid. Madrid è ormai sinonimo di eccellenza sportiva internazionale. Sede del Mutua Madrid Open, tappa imperdibile del circuito ATP di tennis, traguardo finale della Vuelta di Spagna, la capitale ospiterà a settembre il Gran Premio di Formula 1, un evento che manca in città dal 1981. La città vanta inoltre una importante arena per il basket e uno spazio polifunzionale presso la Movistar Arena a un vasto complesso notatorio che ospita regolarmente competizioni nazionali e internazionali. Due dei club calcistici più importanti al mondo hanno sede a Madrid, attirando settimanalmente l’attenzione della comunità sportiva globale. Il Real Madrid, vincitore per 15 volte della Champions League, gioca le sue partite casalinghe nel futuristico stadio Bernabéu. Dall’altra parte della città, l’Atlético Madrid, tre volte vincitore dell’Uefa Europa League, invece, gioca le sue partite casalinghe nel rinnovato Riyadh Air Metropolitano, stadio che ospiterà la finale di Uefa Champions League del 2027 ed si candida fin da ora ad ospitare alcune partite della Coppa del Mondo FIFA 2030.

Jude Bellingham ambasciatore Laureus Da quando Madrid ha ospitato per la prima volta i Laureus Awards nel 2024, la città ha beneficiato enormemente del lavoro della Fondazione Laureus Sport for Good. Una rete sempre crescente di ambasciatori Laureus a Madrid ha fatto da collante ai programmi sostenuti da Laureus che lavorano per migliorare la vita dei giovani nella città e nella regione, offrendo opportunità educative e un coinvolgimento attivo attraverso lo sport. Jude Bellingham, stella del Real Madrid e vincitore del “Laureus World Breakthrough of the Year Award” (rivelazione dell’anno) 2024, è stato nominato ambasciatore Laureus a settembre, quando ha partecipato con i bambini del quartiere a un laboratorio di calcio utile a sviluppare il lavoro di squadra presso l’organizzazione benefica Fútbol Más, sostenuta da Laureus.