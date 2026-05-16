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Diamond League, Mattia Furlani vince nel salto in lungo con 8.43: nuovo record personale

Atletica

A Keqiao l'italiano trionfa e fa segnare anche la seconda miglior misura nazionale di sempre dopo Howe nel 2007. Diamond League in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

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Mattia Furlani inizia con una vittoria e con il record personale la sua stagione outdoor. Al secondo tentativo, il lunghista italiano salta 8.43 nella prima tappa della Diamond League a Keqiao in Cina (dove però la gara non è valida per la classifica generale). Oltre ad essere la miglior prestazione mondiale all'aperto del 2026, quella del classe 2005 è la seconda misura italiana di tutti i tempi, a pari merito con quella di Giovanni Evangelisti del 1987 e a soli 4 centimetri dal record nazionale di Andrew Howe (8.47 a Osaka 2007), obiettivo dichiarato di Furlani. L'azzurro, con quattro nulli, ha fatto registrare anche un 8.09 al quinto tentativo. Secondo il bulgaro Bozhidar Saraboyukov con 8.07, terzo l'uzbeko Anvar Anvarov con 8.01.

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