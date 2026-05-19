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Brignone: "Sinner numero 1, lo ha dimostrato a Roma. Io torno ad allenarmi"

sci & tennis

Federica Brignone elogia Jannik Sinner dopo il trionfo agli Internazionali di Roma: "Per performare in casa la pressione è sempre molto alta. Si è visto nei primi game, poi ha preso il ritmo ed è andato alla grande. E' sempre il n.1". Poi sul sul futuro: "Sono rientrata dalle vacanze, sto bene e ora torno ad allenarmi"

"Sinner è sempre e assolutamente il numero uno". Lo ha detto Federica Brignone, sciatrice azzurra e campionessa olimpica ai Giochi di Milano-Cortina 2026, a margine dell'inaugurazione del reparto di degenza di Ortopedia e Traumatologia 1 al Cto di Torino. "Per performare in casa secondo me la pressione è molto alta - ha detto la 36enne azzurra -. Questo si è visto nei primi due game, ma poi ha preso il ritmo ed è andato alla grande". Brignone, classe 1990, è rientrata a tempo di record ai Giochi di Milano-Cortina dopo il terribile infortunio dello scorso anno e dopo un meritato periodo di stop, ha parlato del suo futuro: "Sto bene, sono appena tornata dalle vacanze e adesso inizierò a lavorare". 

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