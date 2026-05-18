Italia-Svizzera 38-32: azzurri ai Mondiali 2027!

È la notte più bella, quella che vale l’accesso ai Campionati Mondiali 2027. Spinta dai 4.000 spettatori del Pala Cattani di Faenza, l’Italia ha dominato ieri sera il ritorno del terzo di qualificazione contro la Svizzera, vincendo 38-32 e si qualifica così al torneo iridato in programma dal 13 al 31 gennaio in Germania. È la terza partecipazione nella storia della pallamano italiana dopo quelle del 1997 e del 2025, la prima di sempre arrivata di fronte al proprio pubblico. Ma non solo: è il terzo grande evento consecutivo dopo i Mondiali 2025 ed EURO 2026 , traguardo mai toccato prima nella storia del movimento.

Hanning: "Traguardo storico per la pallamano italiana"

"È una notte storica per la pallamano italiana - le parole del Direttore Tecnico Bob Hanning a fine partita- e anche a livello personale. È stato un anno in cui abbiamo lavorato tutti duramente per migliorare. Sono molto felice per la nostra pallamano. Molti pensavano che la Svizzera avrebbe vinto, tanto è che l’avevamo già posizionata come una delle teste di serie nelle sedi dei Mondiali e ora noi abbiamo preso quel posto ed è davvero incredibile per noi. Questo ci permette di avere tutte le possibilità per compiere il passo successivo per la pallamano italiana e questo mi rende felice. È stato un anno intenso, ho perso molti capelli (scherza, ndr), ma ora abbiamo la conferma che è stato fatto un buon lavoro e sono davvero felice di questo".