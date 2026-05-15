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Bebe Vio, esordio nell'atletica paralimpica: arriva il pass per gli Assoluti

Atletica

All'esordio assoluto nell'atletica paralimpica, Bebe Vio ha chiuso i 100 metri T62 al in 14.75 e 1049 punti: parteciperà ai campionati Assoluti (il 4 e 5 luglio a Grosseto)

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Esordio e pass minimo per gli Assoluti ottenuto. Comincia così l'avventura di Bebe Vio nell'atletica paralimpica. Nel giorno della presentazione ufficiale della nuova maglia della nazionale italiana, la plurimedagliata azzurra nella scherma paralimpica è stata impegnata nella prima prova territoriale interregionale dei Campionati di Società FISPES e della Coppa Italia Lanci 2026, riservata alle regioni Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo e Campania.

Qualificazione agli Assoluti di Grosseto

Bebe Vio ha chiuso i 100 metri T62 al debutto ufficiale tagliando il traguardo in 14.75 e 1049 punti: un risultato che le permette di partecipare ai campionati Assoluti, in programma a Grosseto il 4 e 5 luglio 2026, e sarà dunque tra le corsie dello stadio Zecchini per la sua prima rassegna tricolore.

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