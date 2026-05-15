All'esordio assoluto nell'atletica paralimpica, Bebe Vio ha chiuso i 100 metri T62 al in 14.75 e 1049 punti: parteciperà ai campionati Assoluti (il 4 e 5 luglio a Grosseto)

Esordio e pass minimo per gli Assoluti ottenuto. Comincia così l'avventura di Bebe Vio nell'atletica paralimpica . Nel giorno della presentazione ufficiale della nuova maglia della nazionale italiana, la plurimedagliata azzurra nella scherma paralimpica è stata impegnata nella prima prova territoriale interregionale dei Campionati di Società FISPES e della Coppa Italia Lanci 2026, riservata alle regioni Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo e Campania.

Qualificazione agli Assoluti di Grosseto

Bebe Vio ha chiuso i 100 metri T62 al debutto ufficiale tagliando il traguardo in 14.75 e 1049 punti: un risultato che le permette di partecipare ai campionati Assoluti, in programma a Grosseto il 4 e 5 luglio 2026, e sarà dunque tra le corsie dello stadio Zecchini per la sua prima rassegna tricolore.