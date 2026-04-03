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Mondiali Curling, Italia eliminata: in semifinale va il Canada

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L'Italia del curling eliminata dai Mondiali di Ogden, negli Usa. La nostra nazionale formata da Spiller, Mosaner, Arman e Pimpini è stata battuta dal Canada 9-7 al termine di un match combattuto che ha visto l'Italia in vantaggio fino a metà gara. Niente accesso alle semifinali, dunque, per gli Azzurri

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La nazionale italiana maschile di curling ha terminato il proprio cammino ai Mondiali 2026, in corso a Ogden, nello Utah, sconfitta dal Canada nel match per l'accesso alle semifinali. La squadra formata da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini (con Mattia Giovanella riserva) aveva completato il suo girone al sesto posto e ha dovuto affrontare  il qualification game con i canadesi, terzi classificati. La rappresentativa azzurra ha perso per 7-9 un match estremamente equilibrato, con i nordamericani che hanno dovuto impegnarsi a fondo per imporsi, rimontando nei cinque end finali lo svantaggio accusato nella fase iniziale. Infatti gli Azzurri avevano iniziato la partita con grande ritmo e a metà gara erano avanti con un 4-2 che lasciava ben sperare. Poi è venuta fuori tutta la classe dei canadesi, che sono riusciti a raggiungere e a superare l'Italia che ha lottato con grande caparbietà fino all'ultimo end.

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