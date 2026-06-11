Champions, Pro Recco in finale contro Barceloneta

La Pro Recco è di nuovo in finale di Champions League . I liguri non deludono alle Final Four in corso a Malta e conquistano la finale di Coppa dei Campioni di pallanuoto. La squadra allenata da Sandro Sukno ha sconfitto in semifinale i greci dell’ Olympiacos , battuti 19-13, conquistando il pass per la finale di sabato. L’ultimo atto si giocherà contro gli spagnoli di Barceloneta , che nell’altra semifinale hanno sconfitto i due volte campioni d’Europa in carica, gli ungheresi del Ferencvaros .

Per la Pro Recco , sarà la quinta finale consecutiva in Champions negli ultimi cinque tornei disputati (l’anno scorso la Pro Recco non ha partecipato alla Champions ma ha comunque vinto la Len Euro Cup ). Il club ligure andrà dunque a caccia della sua 12esima Champions : appuntamento ora per la finale di sabato contro Barceloneta , che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena alle 21.

Sukno: "Siamo la Pro Recco, vogliamo Champions"

Molto soddisfatto di come la Pro Recco ha conquistato la finale l’allenatore del club ligure: "Abbiamo dominato dall’inizio contro una squadra di alto livello -le parole di Sandro Sukno a Sky Sport dopo il successo in semifinale con l'Olympiacos- Contro Barceloneta sarà una partita diversa, ci aspetta una squadra di alta intensità, a cui piace portare un ritmo alto ma noi siamo costruiti per giocare qualsiasi tipo di partita. Noi siamo la Pro Recco, speriamo di vincere un’altra Coppa dei Campioni. Parecchi ragazzi non hanno mai giocato le Final Four, tutti pensano che la Pro Recco sia piena di giocatori con esperienza ma ci sono anche tanti giovani, anche italiani su cui punteremo pure più avanti. Lavorando così, con nuova voglia e fame, vogliamo vincere la Coppa dei Campioni che è il nostro sogno".