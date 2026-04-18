I Laureus Awards 2026 lunedì sera su Sky

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I Laureus World Sports Awards 2026 lunedì sera LIVE su Sky

la cerimonia

Lunedì 20 aprile su Sky e in streaming su NOW, appuntamento con i Laureus Awards 2026. La cerimonia presentata per la prima volta da Novak Djokovic ed Eileen Gu live da Madrid alle 20 su Sky Sport Arena e interviste a partire dal pomeriggio su Sky Sport 24

SINNER NELLE NOMINATIONS PER I LAUREUS 2026

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Appuntamento speciale su Sky e in streaming su NOW, con l’edizione 2026 dei Laureus World Sports Awards, la cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive mondiali che si terrà lunedì 20 aprile al Palacio de Cibeles di Madrid. Recordman, plurimedagliati olimpici e le future stelle dello sport mondiale verranno premiati con l’iconica statuetta Laureus, l’"Oscar dello Sport" che celebra i massimi esempi di talento, successo ed eccellenza sportiva a livello globale.

Laureus World Sports Awards 2026, la programmazione su Sky e NOW

Appuntamento su Sky Sport Arena dalle 20, con Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi che commenteranno i momenti della serata attraverso le storie e le imprese degli atleti che si alterneranno sul palcoscenico. Presentatori della serata, per la prima volta, due leggende dello sport mondiale: Novak Djokovic ed Eileen Gu. Finestra sempre aperta già dal pomeriggio su Sky Sport 24, con i collegamenti dell’inviata a Madrid Valentina Fass, pronta a raccogliere le parole dei protagonisti che si alterneranno sul red carpet degli Awards.

 

Lunedì 20 aprile

  • ore 20.00: Laureus World Sports Awards 2026 su Sky Sport Arena

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