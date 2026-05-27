Iapichino al fianco di Lamborghini Temerario

Larissa Iapichino al fianco di Lamborghini Temerariol'intervista
Protagonista del nuovo video Lamborghini "The Moment Before Performance", Larissa Iapichino ha raccontato: "Nell’istante che precede lo stacco, tutto deve funzionare alla perfezione. È un attimo sospeso nel tempo, la sintesi di ogni momento di preparazione, di ogni ora di allenamento"
Il nuovo video Lamborghini "The Moment Before Performance" vede come protagonista Larissa Iapichino, mix perfetto di bellezza, adrenalina e lifestyle che al suo primo incontro con Lamborghini Temerario ha commentato con un sorriso: "È una ragazza stupenda. È potente, bella ed elegante". Lei si allena ogni giorno per ottenere risultati atletici eccezionali, mentre porta avanti gli studi di giurisprudenza. E quando non veste la divisa sportiva del suo team, è un’appassionata di moda con uno spiccato senso del colore e dello stile. "È un po’ come essere tante cose insieme: è importante conoscersi e avere fiducia nelle proprie capacità", ha detto Iapichino. "Questo si riflette nel modo in cui affronto la vita, l’atletica, gli studi, il mio aspetto. Mi piace essere preparata, curata e pronta a tutto. So essere discreta, elegante, determinata, ma con pizzico di audacia. Sport, design e moda si somigliano: per essere i migliori, per creare quel qualcosa di speciale che ti distingue, è necessaria la massima cura per i dettagli".
"Il mio motore si anima quando inizio la rincorsa"
"Sono tante cose allo stesso tempo, una personalità divisa. Nello sport sono impavida, forte e motivata, ma nel salto in lungo servono anche potenza, eleganza ed equilibrio. Il mio motore si anima quando inizio la rincorsa: senza precisione e il giusto impulso, il salto è destinato a fallire. E nell’istante che precede lo stacco, tutto deve funzionare alla perfezione. È un attimo sospeso nel tempo, la sintesi di ogni momento di preparazione, di ogni ora di allenamento. Trasformo la pressione nella spinta di cui ho bisogno per superare i limiti e per un secondo il mondo si ferma: questo è il mio momento ‘launch control’, il mio controllo di lancio”.