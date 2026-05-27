Iapichino al fianco di Lamborghini Temerario

Il nuovo video Lamborghini "The Moment Before Performance" vede come protagonista Larissa Iapichino, mix perfetto di bellezza, adrenalina e lifestyle che al suo primo incontro con Lamborghini Temerario ha commentato con un sorriso: "È una ragazza stupenda. È potente, bella ed elegante". Lei si allena ogni giorno per ottenere risultati atletici eccezionali, mentre porta avanti gli studi di giurisprudenza. E quando non veste la divisa sportiva del suo team, è un’appassionata di moda con uno spiccato senso del colore e dello stile. "È un po’ come essere tante cose insieme: è importante conoscersi e avere fiducia nelle proprie capacità", ha detto Iapichino. "Questo si riflette nel modo in cui affronto la vita, l’atletica, gli studi, il mio aspetto. Mi piace essere preparata, curata e pronta a tutto. So essere discreta, elegante, determinata, ma con pizzico di audacia. Sport, design e moda si somigliano: per essere i migliori, per creare quel qualcosa di speciale che ti distingue, è necessaria la massima cura per i dettagli".