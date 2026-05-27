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Larissa Iapichino al fianco di Lamborghini Temerario

l'intervista
foto: media.lamborghini.com

Protagonista del nuovo video Lamborghini "The Moment Before Performance", Larissa Iapichino ha raccontato: "Nell’istante che precede lo stacco, tutto deve funzionare alla perfezione. È un attimo sospeso nel tempo, la sintesi di ogni momento di preparazione, di ogni ora di allenamento"

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Il nuovo video Lamborghini "The Moment Before Performance" vede come protagonista Larissa Iapichino, mix perfetto di bellezza, adrenalina e lifestyle che al suo primo incontro con Lamborghini Temerario ha commentato con un sorriso: "È una ragazza stupenda. È potente, bella ed elegante". Lei si allena ogni giorno per ottenere risultati atletici eccezionali, mentre porta avanti gli studi di giurisprudenza. E quando non veste la divisa sportiva del suo team, è un’appassionata di moda con uno spiccato senso del colore e dello stile. "È un po’ come essere tante cose insieme: è importante conoscersi e avere fiducia nelle proprie capacità", ha detto Iapichino. "Questo si riflette nel modo in cui affronto la vita, l’atletica, gli studi, il mio aspetto. Mi piace essere preparata, curata e pronta a tutto. So essere discreta, elegante, determinata, ma con pizzico di audacia. Sport, design e moda si somigliano: per essere i migliori, per creare quel qualcosa di speciale che ti distingue, è necessaria la massima cura per i dettagli".

foto: media.lamborghini.com
foto: media.lamborghini.com

"Il mio motore si anima quando inizio la rincorsa"

"Sono tante cose allo stesso tempo, una personalità divisa. Nello sport sono impavida, forte e motivata, ma nel salto in lungo servono anche potenza, eleganza ed equilibrio. Il mio motore si anima quando inizio la rincorsa: senza precisione e il giusto impulso, il salto è destinato a fallire. E nell’istante che precede lo stacco, tutto deve funzionare alla perfezione. È un attimo sospeso nel tempo, la sintesi di ogni momento di preparazione, di ogni ora di allenamento. Trasformo la pressione nella spinta di cui ho bisogno per superare i limiti e per un secondo il mondo si ferma: questo è il mio momento ‘launch control’, il mio controllo di lancio”.

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