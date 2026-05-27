SailGP per la prima volta a Roma dal 2027

Coutts: "Entusiasti di annunciare un accordo triennale con Roma"

Per annunciare l’accordo, il CEO e co-fondatore di SailGP Sir Russell Coutts e i membri del Red Bull Italy SailGP Team hanno tenuto un evento speciale ospitato presso il Museo dell'Ara Pacis, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, tra cui Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, Fabrizio Ghera, Assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, e Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Queste le parole di Sir Russell Coutts: "Quando io e Larry Ellison abbiamo fondato SailGP, la nostra ambizione era creare una piattaforma sportiva e di intrattenimento capace di andare ben oltre il pubblico della vela. La nostra visione unisce competizioni spettacolari, tecnologia all’avanguardia e ospitalità di livello mondiale nelle città più iconiche del pianeta. Roma, con il suo prestigio e la sua rilevanza internazionale, rappresenta il palcoscenico ideale per amplificare questa visione. L’ingresso di un’altra destinazione d’eccellenza nel nostro calendario dimostra la forza della proposta che SailGP è in grado di offrire a città ospitanti e partner in tutto il mondo. Siamo entusiasti di annunciare un accordo triennale con Roma, mentre continuiamo a far crescere la nostra fanbase e a rafforzare la nostra presenza in Italia. Desideriamo ringraziare tutti i partner che hanno reso possibile questa intesa: Roma Capitale, la Regione Lazio, il Porto Turistico di Roma e naturalmente il Red Bull Italy SailGP Team”.

