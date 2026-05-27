SailGP per la prima volta a Roma dal 2027

SailGP per la prima volta a Roma dal 2027la novita'
SailGP tornerà in Italia nella prossima stagione con uno storico debutto nella Capitale per l’Italy Sail Grand Prix. Roma si aggiunge a Hong Kong come seconda nuova tappa a entrare a far parte del calendario 2027 del campionato
SailGP, il campionato velico più spettacolare al mondo, farà il suo debutto a Roma nel 2027. Il circuito internazionale approderà nella Capitale italiana l’11 e 12 settembre 2027, in un appuntamento che sancirà l’inizio di una partnership triennale con Roma Capitale e la Regione Lazio. Nel corso di due intense giornate di regate ad altissima velocità, gli spettatori potranno vivere la prima edizione dell’Italy Sail Grand Prix | Rome non in un comune campo di regata, ma in un vero e proprio Race Stadium appositamente realizzato al Porto Turistico di Roma e nelle spiagge limitrofe.
Coutts: "Entusiasti di annunciare un accordo triennale con Roma"
Per annunciare l’accordo, il CEO e co-fondatore di SailGP Sir Russell Coutts e i membri del Red Bull Italy SailGP Team hanno tenuto un evento speciale ospitato presso il Museo dell'Ara Pacis, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, tra cui Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, Fabrizio Ghera, Assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, e Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Queste le parole di Sir Russell Coutts: "Quando io e Larry Ellison abbiamo fondato SailGP, la nostra ambizione era creare una piattaforma sportiva e di intrattenimento capace di andare ben oltre il pubblico della vela. La nostra visione unisce competizioni spettacolari, tecnologia all’avanguardia e ospitalità di livello mondiale nelle città più iconiche del pianeta. Roma, con il suo prestigio e la sua rilevanza internazionale, rappresenta il palcoscenico ideale per amplificare questa visione. L’ingresso di un’altra destinazione d’eccellenza nel nostro calendario dimostra la forza della proposta che SailGP è in grado di offrire a città ospitanti e partner in tutto il mondo. Siamo entusiasti di annunciare un accordo triennale con Roma, mentre continuiamo a far crescere la nostra fanbase e a rafforzare la nostra presenza in Italia. Desideriamo ringraziare tutti i partner che hanno reso possibile questa intesa: Roma Capitale, la Regione Lazio, il Porto Turistico di Roma e naturalmente il Red Bull Italy SailGP Team”.
Spithill: "Poter regatare qui è emozionante"
Jimmy Spithill ha dichiarato: “Se si cerca il luogo perfetto per ospitare il nostro primo home event, difficilmente si può immaginare qualcosa di meglio dell’Italy Sail Grand Prix di Roma. Siamo in una città dalla storia incredibile, dal Colosseo a tantissimi altri luoghi iconici, ed è davvero una destinazione unica al mondo. Poter regatare qui rende tutto ancora più emozionante. Per il nostro primo appuntamento casalingo gareggeremo davanti al litorale romano e credo che tutti resteranno colpiti dal numero di tifosi che verranno a sostenere il team. È una venue straordinaria, una città incredibile, e non vedo l’ora di trovarci tutti lì”. Il SailGP ha annunciato la scorsa settimana il calendario globale della stagione 2027, che vedrà tra le nuove tappe anche Hong Kong, insieme ad altre destinazioni iconiche come New York City, Rio de Janeiro, San Francisco e Dubai. Il ritorno di SailGP in Italia segnerà la terza volta in cui il campionato internazionale solcherà le acque italiane, dopo le due tappe disputate a Taranto nel 2021 e nel 2023.