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Sci, Marta Bassino operata per rimozione placca al ginocchio. Le news

Sci

La sciatrice azzurra è stata operata in artroscopia presso la 'Casa di Cura La Madonnina' di Milano per la rimozione della placca che le era stata applicata lo scorso 22 ottobre. Come riporta l'Ansa, ha dichiarato: "Durante l'estate mi allenerò anche sugli sci, come ho fatto fino a qualche settimana fa"

Marta Bassino fa un altro passo verso il completo recupero. La sciatrice azzurra è stata operata in artroscopia presso la 'Casa di Cura La Madonnina' di Milano per la rimozione della placca che le era stata applicata lo scorso 22 ottobre, quando Bassino si procurò la frattura del piatto tibiale sinistro, una lesione del legamento collaterale e del menisco della gamba sinistra a pochi giorni dall'inizio della stagione, durante un allenamento in Val Senales. "Sono molto contenta perché sta procedendo tutto al meglio - ha dichiarato Marta dalla sua casa di Borgo San Dalmazzo, dove è già rientrata, secondo quanto riporta l'Ansa -. Mi muoverò ancora con le stampelle per qualche giorno, poi ricomincerò con la fisioterapia e di conseguenza con la ripresa gradualmente della preparazione atletica. Durante l'estate mi allenerò anche sugli sci, come ho fatto fino a qualche settimana fa".

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