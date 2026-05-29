Atletica, due appuntamenti da non perdere su Sky

Sono in arrivo altri due appuntamenti da non perdere con l’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW. Oggi, venerdì 29 maggio alle 18.00 su Sky Sport Arena il World Athletics Continental Tour Gold arriva allo Zdzisław Krzyszkowiak Stadium di Bydgoszcz, in Polonia, la cui pista veloce è stata spesso testimone di record, soprattutto negli 800 e nei 1500 metri; domenica 31 maggio alle 20.00 su Sky Sport Uno, la Diamond League fa tappa a Rabat. In Marocco l’attrazione principale sarà l’eroe di casa e due volte campione olimpico dei 3000 siepi Soufiane El Bakkali. Riflettori anche su Leslie Tebogo, stella nascente dei 100 e 200 metri piani, sul campione olimpico degli 800 Emmanuel Wanyonyi e sull’olandese Femke Bol nei 400 ostacoli.