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Alice Bellandi vince l’oro agli Europei di judo: storica Tripla Corona. Anche Pirelli oro

EUROPEI JUDO

Grandi notizie da Tblisi (Georgia) per i colori azzurri. La prima: Alice Bellandi ha vinto l’oro nella categoria -78 kg. L’atleta di Roncadelle ha battuto in finale l’inglese Emma Reid andando a conquistare (dopo il titolo olimpico e mondiale) l’unico che le mancava. Nella +78kg, bronzo per l’altra azzurra Asja Tavano. Altro fantastico successo per Gennaro Pirelli nella categoria -100kg. L’atleta napoletano ha sconfitto in finale l’olandese Catharina al golden score, per lui è il primo titolo continentale

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Tre medaglie solo oggi (quattro in totale ndr), sorrisi e gioie per la spedizione azzurra di Judo agli Europei di Tblisi in Georgia. Dopo tre giornate negative in cui era arrivato soltanto il bronzo di Odette Giuffrida nei -52kg, tre medaglie (di cui due d’oro tutte insieme) sono arrivate domenica 19 aprile. Intanto quella storica di Alice Bellandi. Con il successo nella categoria -78kg, l’atleta di Roncadelle ha fatto segnare una storica Tripla Corona (dopo i titoli olimpico e mondiale). Nessun azzurro c’era mai riuscito. Battuta in finale l’inglese Emma Reid grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro.

Oro Pirelli nei -100kg

Le emozioni per gli azzurri sono seguite con l’oro del napoletano Gennaro Pirelli, vinto nella categoria -100kg. L’atleta azzurro ha battuto in finale l’olandese Simeon Catharina al golden score; per lui è il primo titolo continentale. 

Terza medaglia del giorno (quarta della spedizione) per Tavano

Subito dopo, nella successiva finale per il bronzo bronzo della categoria +78 kg, l'azzurra Asya Tavano ha battuto l'estone Emma-Melis Aktas grazie a un ippon messo a segno al golden score. Grazie a quest’altra medaglia, l'Italia ha chiusu la rassegna con quattro medaglie: due d’oro e due di bronzo. 

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