Boxe, russi e bielorussi sotto bandiera neutrale

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Boxe, atleti russi e bielorussi riammessi sotto bandiera neutrale

Altri Sport

La decisione della World Boxing, riconosciuta in via provvisoria dal Cio. Gli atleti russi e bielorussi parteciperanno alle proprie competizioni sotto bandiera neutrale

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World Boxing ha annunciato di aver autorizzato la partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle proprie competizioni sotto bandiera neutrale. "Le delegazioni di Russia e Bielorussia non saranno autorizzate a partecipare sotto la propria bandiera nazionale, con le proprie divise o il proprio inno nazionale, e dovranno sottoporsi a un approfondito processo di verifica per poter prendere parte agli eventi di World Boxing", si legge nel comunicato. Creata nel 2023, la federazione presieduta dal kazako Gennady Golovkin è per il momento riconosciuta in via "provvisoria" dal CIO come l'organismo di governo mondiale della boxe, in sostituzione dell'Associazione Internazionale di Boxe (IBA) guidata dal russo Umar Kremlev. La Russia e la Bielorussia hanno aderito lo scorso marzo all'organizzazione, che ora conta 168 paesi membri. La procedura "è stata approvata dal comitato esecutivo di World Boxing durante la sua ultima riunione nell'aprile 2026 e riflette l'approccio adottato dal Comitato Olimpico Internazionale", precisa l'organismo. 

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