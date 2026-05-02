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la storia

Istituzione senza vincere, fino a ora: il Friborgo nella storia dell'hockey svizzero

Nicolò Gatti
©Getty

Un club che in Svizzera è un'istituzione nel mondo dell'hockey. Eppure non aveva mai vinto un titolo in 89 anni di storia. Fino a oggi. E lo ha fatto in una maniera incredibile, tra ritiri, infortuni e reti all'ultimo secondo

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