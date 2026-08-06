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il commento

Milan-Inter, un derby già pieno di indicazioni

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni
©Getty

Un derby, anche se giocato a migliaia di chilometri di distanza e senza punti in palio, è sempre una partita speciale. Per il tifoso conta il risultato, per Amorim e Chivu sono fondamentali le indicazioni a poco più di due settimane dall'inizio del campionato. E di indicazioni ne sono arrivate tante

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