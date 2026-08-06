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il protagonista

Ousmane Diallo, un talento da film a caccia della Serie A

Lorenzo Aliberti

Lorenzo Aliberti
©Getty

Spagnolo, classe 2007 (come i fenomeni Yamal e Cubarsì), un passato in Germania e il sogno nel cassetto di voler fare l'attore. L'ultimo acquisto del Parma ha tutte le caratteristiche, tecniche e caratteriali, per diventare protagonista anche nel nostro campionato

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