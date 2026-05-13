Pallamano qualif. Mondiali: doppia Italia-Svizzera

Una settimana che vale un posto ai Campionati Mondiali 2027. La corsa dell’Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo il 13 maggio (ore 19) quando la Nazionale affronterà gli elvetici nell’andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio, dalle 18, le due formazioni saranno di nuovo avversarie, a Faenza. Entrambe le sfide live su Sky e NOW

Settimana decisiva su Sky e in streaming su NOW per la Nazionale italiana maschile di pallamano , attesa per gli ultimi, determinanti impegni delle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 , in programma in Germania dal 13 al 31 gennaio. Per gli Azzurri si tratta di un doppio appuntamento chiave nella corsa all’accesso alla fase finale della competizione. L’Italia ha conquistato il diritto di giocarsi questo ultimo turno grazie alla storica vittoria contro la Polonia agli EHF EURO 2026 .

Gli azzurri oggi a Zurigo

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 13 maggio, alle 19 la Nazionale affronterà la Svizzera all’Hallenstadion di Zurigo, in diretta su Sky Sport Arena. Il percorso di qualificazione si chiuderà domenica 17 maggio, quando l’Italia sarà impegnata a Faenza, al PalaCattani, per la gara di ritorno del terzo turno contro la Svizzera, match in programma alle 18, su Sky Sport Mix. La pallamano sarà protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali.