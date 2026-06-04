Jacobs torna sotto i 10" dopo due anni: "Mondiali a Roma? Sarebbe grandioso"

Nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico, Jacobs chiude in 9.99 una gara velocissima vinta da Noah Lyles (l'azzurro è 5°). Prima volta sotto i dieci secondi per Marcell dal 25 agosto 2024: "Sono partito bene, poi ho fatto un po' fatica a trovare il ritmo. Mondiali nel 2029 qui a Roma? Spingerò il più possibile perché sia così, sarebbe il mio sogno chiudere con un Mondiale in casa". Europei di atletica a Birmingham dal 10 al 16 agosto LIVE su Sky

Marcell Jacobs è tornato sotto i dieci secondi. Al Golden Gala di Roma — tappa italiana della Diamond League all'Olimpico — Marcell Jacobs ha chiuso al quinto posto i cento metri in una gara velocissima vinta in 9.88 da Noah Lyles. 9.99 il tempo dell'oro Olimpico di Tokyo 2021: non andava sotto i dieci secondi da quasi due anni, era il 25 agosto del 2024 (9"93 in Diamond League in Polonia): "Sono molto contento, in realtà pensavo di fare anche qualcosa di meglio, ma l'importante era sistemare gli errori che erano stati fatti di recente - ha detto Jacobs dopo la corsa -. Ci siamo riusciti, anche non ho fatto una gara perfetta. Sono partito molto bene, poi c'è stata una fase in cui non sono riuscito a continuare ad accelerare, ci ho messo un po' a trovare il mio ritmo. Ma un 9.99 alla seconda gara mi dà tanta fiducia".