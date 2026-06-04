Jacobs torna sotto i 10" dopo due anni: "Mondiali a Roma? Sarebbe grandioso"

Nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico, Jacobs chiude in 9.99 una gara velocissima vinta da Noah Lyles (l'azzurro è 5°). Prima volta sotto i dieci secondi per Marcell dal 25 agosto 2024: "Sono partito bene, poi ho fatto un po' fatica a trovare il ritmo. Mondiali nel 2029 qui a Roma? Spingerò il più possibile perché sia così, sarebbe il mio sogno chiudere con un Mondiale in casa". Europei di atletica a Birmingham dal 10 al 16 agosto LIVE su Sky
Marcell Jacobs è tornato sotto i dieci secondi. Al Golden Gala di Roma — tappa italiana della Diamond League all'Olimpico — Marcell Jacobs ha chiuso al quinto posto i cento metri in una gara velocissima vinta in 9.88 da Noah Lyles. 9.99 il tempo dell'oro Olimpico di Tokyo 2021: non andava sotto i dieci secondi da quasi due anni, era il 25 agosto del 2024 (9"93 in Diamond League in Polonia): "Sono molto contento, in realtà pensavo di fare anche qualcosa di meglio, ma l'importante era sistemare gli errori che erano stati fatti di recente - ha detto Jacobs dopo la corsa -. Ci siamo riusciti, anche non ho fatto una gara perfetta. Sono partito molto bene, poi c'è stata una fase in cui non sono riuscito a continuare ad accelerare, ci ho messo un po' a trovare il mio ritmo. Ma un 9.99 alla seconda gara mi dà tanta fiducia".
"Mondiale a Roma? Un sogno"
Poi il suo sostegno alla 'candidatura' di Roma per ospitare i Mondiali nel 2029: "Sicuramente sarebbe grandioso. Spingerò il più possibile per fare in modo che, dopo l'Olimpiade di Los Angeles, ci possano essere dei Campionati del mondo qui in casa nel 2029. Siamo in un grande stadio che regala sempre emozioni, sarebbe il mio sogno chiudere con un Mondiale in casa e magari vincerlo anche". Infine rivolto a Lyles che è accanto a lui: "Voglio la rivincita in futuro".