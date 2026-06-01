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Max Sirena: "È necessario vincere l'America's Cup, Luna Rossa rappresenta l'Italia"

Vela

Intervenuto a "La Politica nel Pallone" su Rai Gr Parlamento, il team director e skipper di Luna Rossa, Max Sirena, ha spiegato l'importanza di Luna Rossa per l'Italia e l'importanza, per l'imbarcazione italiana, di vincere l'America's Cup, che si terrà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. L'avvicinamento alla competizione proseguirà con le regate preliminari di Napoli, dal 24 al 27 settembre, tutte trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW

PER LA PRIMA VOLTA L'AMERICA'S CUP IN ITALIA: GLI APPUNTAMENTI SU SKY

Dopo la soddisfazione di aver battuto il Team New Zealand nelle regate preliminari di maggio a Cagliari, Luna Rossa si prepara alle prossime regate di avvicinamento all'America's Cup, che partiranno il 24 settembre a Napoli e termineranno il 27 settembre. A Rai Gr Parlamento, durante il programma 'La Politica nel Pallone, è intervenuto Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa, che ha sottolineato l'importanza per l'imbarcazione italiana di vincere l'America's Cup, che per la prima volta si disputa in Italia: "È necessario vincere questa Coppa America. Luna Rossa rappresenta l'Italia, rappresenta una nazione tecnologica, perché il 99% di quello che viene utilizzato in Luna Rossa è volutamente italiano. C'è tantissima tecnologia in Italia e magari a volte non se ne parla abbastanza". 

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"Napoli sarà il valore aggiunto dell'America's Cup"

"Noi italiani abbiamo bisogno di queste avventure, lo vediamo con il tennis italiano, con il motomondiale, con la Formula 1 -ha aggiunto Sirena-. Abbiamo bisogno di questi fenomeni, perché siamo ancora un popolo che si innamora e ha bisogno di innamorarsi. Abbiamo una responsabilità nei confronti degli italiani. L'evento che c'è stato a Cagliari è stato importante anche come segno di riconoscenza nei confronti della Sardegna. Siamo stati bravi a fare questo piccolo passo verso l'obiettivo importante che sarà il prossimo anno a Napoli. Prima di battere i neozelandesi dobbiamo battere tutti gli altri. Nella Coppa America il Defender è già in finale, quindi prima bisogna battere tutti gli sfidanti. Non sarà un cammino semplice, ma stiamo facendo tutto per avvicinarci a questo obiettivo. Napoli sarà il valore aggiunto della prossima America's Cup. È una delle città più belle del mondo, con una storia antichissima e una cultura estremamente profonda". Infine l'invito a bordo per Jannik Sinner: "È sempre il benvenuto, c'è molto da imparare da una persona del genere, non solo dal punto di vista sportivo",

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