Max Sirena: "È necessario vincere l'America's Cup, Luna Rossa rappresenta l'Italia"

Dopo la soddisfazione di aver battuto il Team New Zealand nelle regate preliminari di maggio a Cagliari, Luna Rossa si prepara alle prossime regate di avvicinamento all'America's Cup , che partiranno il 24 settembre a Napoli e termineranno il 27 settembre. A Rai Gr Parlamento, durante il programma 'La Politica nel Pallone, è intervenuto Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa, che ha sottolineato l'importanza per l'imbarcazione italiana di vincere l'America's Cup, che per la prima volta si disputa in Italia: " È necessario vincere questa Coppa America. Luna Rossa rappresenta l'Italia , rappresenta una nazione tecnologica, perché il 99% di quello che viene utilizzato in Luna Rossa è volutamente italiano . C'è tantissima tecnologia in Italia e magari a volte non se ne parla abbastanza".

"Napoli sarà il valore aggiunto dell'America's Cup"

"Noi italiani abbiamo bisogno di queste avventure, lo vediamo con il tennis italiano, con il motomondiale, con la Formula 1 -ha aggiunto Sirena-. Abbiamo bisogno di questi fenomeni, perché siamo ancora un popolo che si innamora e ha bisogno di innamorarsi. Abbiamo una responsabilità nei confronti degli italiani. L'evento che c'è stato a Cagliari è stato importante anche come segno di riconoscenza nei confronti della Sardegna. Siamo stati bravi a fare questo piccolo passo verso l'obiettivo importante che sarà il prossimo anno a Napoli. Prima di battere i neozelandesi dobbiamo battere tutti gli altri. Nella Coppa America il Defender è già in finale, quindi prima bisogna battere tutti gli sfidanti. Non sarà un cammino semplice, ma stiamo facendo tutto per avvicinarci a questo obiettivo. Napoli sarà il valore aggiunto della prossima America's Cup. È una delle città più belle del mondo, con una storia antichissima e una cultura estremamente profonda". Infine l'invito a bordo per Jannik Sinner: "È sempre il benvenuto, c'è molto da imparare da una persona del genere, non solo dal punto di vista sportivo",