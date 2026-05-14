Pallamano qualif. Mondiali: Svizzera-Italia 32-29

L'Italia cede di misura alla Svizzera, decisivo il ritorno del 17 maggio a Faenza

È fondamentale partire col piede giusto, incanalare il match nella direzione giusta e l’Italia lo fa. I binari sono quelli dell’equilibrio, con Helmersson che risponde a Leopold per il 4-4. La rete del terzino azzurro apre il break con cui la Nazionale passa a condurre sul 7-4 al settimo. Gli azzurri risultano compatti in difesa e in fase d’attacco riescono a fare viaggiare con lucidità il pallone. C’è anche Ebner a fare la sua parte: l’apporto dell’estremo difensore sarà condensato nelle otto parate raccolte quasi tutte nei primi 20’, quelli nei quali l’Italia fugge fino al 12-6 di Parisini. Massimo vantaggio, ma la partita è appena iniziata. E la gira, come spesso accade, un portiere: Nikola Portner sale in cattedra, cresce in percentuale e soprattutto annulla gli azzurri dai sette metri, costringendoli a sei errori complessivi. Tanti, che peseranno sul bilancio della partita. Il contro-break è servito con Leopold, migliore in campo degli elvetici (9/9 al tiro), che al 29’ annulla ogni divario e sigla il 16-16. C’è spazio per una fiammata di Dapiran che chiude la prima mezz’ora col vantaggio italiano di misura (17-16). L’avvio di ripresa coincide col momento più difficile degli azzurri. Un solo gol in otto minuti propizia il sorpasso della Svizzera, letale invece con gli affondi di Manuel Zehnder e di un redivivo Sigrist, autore di un secondo tempo maiuscolo (6). Il 22-18 cambia totalmente l’inerzia del match. Hanning spende un time-out, la squadra lo ripaga col 22-19 di Bortoli che argina l’ondata elvetica. C'è da soffrire e l'Italia sa farlo bene, con pazienza. La Svizzera cerca la fuga (27-23), l'Italia la riacciuffa con Dapiran (27-25). L’ultimo minuto ha il potere di cambiare la trama del 17 maggio: i padroni di casa trovano il +4 con Laube, l’Italia esce dal time-out pescando Parisini. Il sigillo del capitano fissa il risultato sul 32-29. Tre gol. Tradotto: tutto aperto, tutto in gioco.