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La grande atletica questa settimana su Sky: il Tour Gold e la Diamond League

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©IPA/Fotogramma

De grandi appuntamenti con l’atletica leggera su Sky e NOW: il World Athletics Tour Gold a Turku e la Diamond League a Stoccolma. Tutta la programmazione e i protagonisti dei due meeting

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Due giornate con lo spettacolo e l’energia dell’atletica leggera sono in arrivo questa settimana su Sky e in streaming su NOW. I Paavo Nurmi Games di Turku, appuntamento di livello Gold del World Athletics Continental Tour, saranno su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mercoledì 3 giugno alle 18.00. Tra gli atleti principali in gara: Camryn Rogers nel martello, Jessica Schilder nel getto del peso e Kristjan Čeh nel disco. Domenica 7, alle 17 su Sky Sport Arena, sarà il momento della Diamond League, che fa tappa a Stoccolma con il tradizionale Bauhaus Galan, nello storico Olympic Stadium. Nella gara del salto con l’asta è confermata la presenza dell’idolo di casa Armand Duplantis, che dovrà vedersela con alcuni dei migliori al mondo nella disciplina: Sam Kendricks, Kurtis Marschall, Sondre Guttormsen e l'ex detentore del record mondiale Renaud Lavillenie.

La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.

Gli Europei di atletica su Sky

I campionati Europei di Atletica Leggera, al via in estate dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium di Birmingham, nel Regno Unito, saranno su Sky e in streaming su NOW. Sarà la prima volta che una città britannica ospiterà questo evento.

Atletica leggera, la programmazione su Sky e in streaming su NOW

Mercoledì 3 giugno

  • alle 18.00: WORLD ATHLETICS TOUR GOLD – TURKU su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca di Nicola Roggero e commento di Stefano Baldini

Domenica 7 giugno

  • alle 17.00: DIAMOND LEAGUE - STOCCOLMA su Sky Sport Arena. Telecronaca di Nicola Roggero e commento di Stefano Baldini

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