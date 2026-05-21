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A Lignano inaugurati i Giochi estivi di Special Olympics, 3000 in gara

SPORT INCLUSIVO

E' stata inaugurata a Lignano Sabbiadoro la 41^ edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics. Oltre 3000 i giovani atleti che prendono parte a questa edizione, impegnati in 21 discipline sportive fino a domenica 24 maggio

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Applausi, colori ed emozioni hanno accompagnato la cerimonia di apertura dei 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, svoltasi nella serata di mercoledì 20 maggio. 190 delegazioni provenienti da tutta Italia, con oltre 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive, hanno sfilato per festeggiare un grande momento dello sport inclusivo. La cerimonia ha trasformato Lignano Sabbiadoro nel cuore dell’inclusione, celebrando il valore dello sport come linguaggio universale capace di unire persone, territori e comunità. La sfilata delle delegazioni, applaudite dal pubblico, è stata chiusa simbolicamente dal Friuli Venezia Giulia, regione ospitante

21 discipline sportive, gare fino a domenica 24

Il Sindaco di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi ha salutato i partecipanti: “spero che questa sia un'esperienza di vita da portare nel cuore anche negli anni a venire". Il vicepresidente e fondatore di Special Olympics Italia Alessandro Palazzotti: "gli atleti di Special Olympics ci entusiasmano sui campi gara e ci insegnano che ciò che conta non è il potere, non sono le armi, non è la ricchezza. Ciò che conta davvero sono la volontà, il coraggio, l’amicizia e la solidarietà”. Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis ha sottolineato come “lo sport è uno solo, non esistono distinzioni: le capacità di ognuno sono diverse, ma meritano tutte la stessa attenzione”. Con la dichiarazione ufficiale di apertura pronunciata dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli si è dato il via alle gare. 21 le discipline sportive, tra cui che atletica, basket, calcio, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, nuoto, pallavolo e tennis, che si concluderanno domenica 24 maggio.

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