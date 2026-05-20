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Champions pallanuoto, l'ultima giornata dei quarti con Pro Recco e Brescia

guida tv

Stasera su Sky si gioca la sesta e ultima giornata dei quarti di finale della Champions League maschile di pallanuoto: in acqua la Pro Recco- già certa della qualificazione alle Final Four- e Brescia, impegnata in casa del Novi Beograd

La sesta e ultima giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto è in programmazione su Sky e in streaming su NOW con le ultime partite di Pro Recco e AN Brescia. Mercoledì 20 alle 20.30 su Sky Sport Arena, Recco, già certa della qualificazione alle Final Four di Malta, ospita Hannover. Alla stessa ora, su Sky Sport Max, i lombardi saranno impegnati in trasferta in Serbia per la sfida al Novi BeogradL'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.

Programmazione 6^ giornata quarti della Champions su Sky e NOW

MERCOLEDÌ 20 APRILE

  • Alle 20.30: PRO RECCO-HANNOVER su Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Sandro Campagna
  • Alle 20.30: NOVI BEOGRAD-AN BRESCIA su Sky Sport Max con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento di Leonardo Binchi

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