La sesta e ultima giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto è in programmazione su Sky e in streaming su NOW con le ultime partite di Pro Recco e AN Brescia. Mercoledì 20 alle 20.30 su Sky Sport Arena, Recco, già certa della qualificazione alle Final Four di Malta, ospita Hannover. Alla stessa ora, su Sky Sport Max, i lombardi saranno impegnati in trasferta in Serbia per la sfida al Novi Beograd. L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.