Nel meeting di Savona il campione olimpico a Tokyo si qualifica in finale col tempo di 10''11 e poi si migliora in finale, dove chiude terzo in 10''01 alle spalle di Romell Glave e Ronal Longa. "Il rientro è stato super positivo - ha detto Jacobs a Sky -. C'è ancora qualcosa da sistemare ma oggi non era scontato uscire integro da questa gara. Obiettivo? Con Paolo Camossi mi è tornato il fuoco dentro, l'obiettivo è riconquistare l'oro europeo". Tra le donne trionfo di Zaynab Dosso

Jacobs: "Ho ritrovato il fuoco dentro, punto all'oro europeo"

Queste le prime parole di Marcell Jacobs a Sky Sport: "Rientro super positivo, sono contentissimo di essere qui e gareggiare, di uscire integro da questa gara. E non era scontato dopo gli ultimi 2 anni - ha esordito l'azzurro -. L'obiettivo oggi non era il tempo, ci sono situazioni da sistemare, soprattutto la parte finale che è il mio punto forte ma oggi non è stata perfetta". Il grande obiettivo resta ad agosto, con gli Europei in programma dal 10 al 16 agosto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. "Abbiamo tutto il tempo di migliorare - ha concluso Jacobs -. Con Paolo (Camossi, ndr) ho ritrovato il fuoco dentro e sono contento. Sto lavorando per riconquistare l'oro europeo, vogliamo gareggiare tanto. La prossima tappa sarà il Golden Gala". Camossi promuove l'esordio del suo allievo ritrovato: "Ci sono state delle cose buone, andiamo avanti focalizzandoci su questo. Il percorso è più importante delle tappe. Può vincere l’oro a Birmingham? Sarebbe un peccato non farlo...".