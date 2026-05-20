Nel meeting di Savona il campione olimpico a Tokyo si qualifica in finale col tempo di 10''11 e poi si migliora in finale, dove chiude terzo in 10''01 alle spalle di Romell Glave e Ronal Longa. "Il rientro è stato super positivo - ha detto Jacobs a Sky -. C'è ancora qualcosa da sistemare ma oggi non era scontato uscire integro da questa gara. Obiettivo? Con Paolo Camossi mi è tornato il fuoco dentro, l'obiettivo è riconquistare l'oro europeo". Tra le donne trionfo di Zaynab Dosso
Marcell Jacobs è tornato. Non (almeno per il momento) quello delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma intanto lo si è rivisto competere. Il suo debutto stagionale, a 8 mesi dall'ultima gara, è stato al meeting di Savona, dove l'azzurro ha chiuso terzo la finale dei 100m, col tempo di 10''01 (in semifinale aveva corso in 10''11). Vittoria per Romell Glave (9''88 ma ventoso, niente record del meeting) davanti a Ronal Longa.
Jacobs: "Ho ritrovato il fuoco dentro, punto all'oro europeo"
Queste le prime parole di Marcell Jacobs a Sky Sport: "Rientro super positivo, sono contentissimo di essere qui e gareggiare, di uscire integro da questa gara. E non era scontato dopo gli ultimi 2 anni - ha esordito l'azzurro -. L'obiettivo oggi non era il tempo, ci sono situazioni da sistemare, soprattutto la parte finale che è il mio punto forte ma oggi non è stata perfetta". Il grande obiettivo resta ad agosto, con gli Europei in programma dal 10 al 16 agosto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. "Abbiamo tutto il tempo di migliorare - ha concluso Jacobs -. Con Paolo (Camossi, ndr) ho ritrovato il fuoco dentro e sono contento. Sto lavorando per riconquistare l'oro europeo, vogliamo gareggiare tanto. La prossima tappa sarà il Golden Gala". Camossi promuove l'esordio del suo allievo ritrovato: "Ci sono state delle cose buone, andiamo avanti focalizzandoci su questo. Il percorso è più importante delle tappe. Può vincere l’oro a Birmingham? Sarebbe un peccato non farlo...".
Dosso debutta con una vittoria, ok anche Fabbri
Chi ha iniziato con una vittoria è stata Zaynab Dosso, che ha trionfato nei 100m femminili con l'ottimo tempo di 11''07. Secondo posto per la britannica Lansiquot con 11''12, terza posizione per la lussemburghese Van der Weken con 11''18. "Intanto è stato bello rivedere Jacobs correre come sa fare lui - ha detto la classe 1999 a Sky Sport -. Voglio fare tanti blocchi di gare, per sperimentare e fare di più fino ad agosto, quando ci sarà l'obiettivo più importante della stagione". E sulle prossime tappe ha già le idee chiare, prima degli Europei di Birmingham: "Farò le tappe di Diamond League a Rabat, Oslo, Stoccolma e Doha". Successo anche per Leonardo Fabbri nel peso con 21.88, secondo posto per il britannico Lincoln con 20.80, terzo il polacco Bukowiecki con 20.70. "Mi aspettavo di lanciare con regolarità oltre i 22 ma dopo un periodo così mi sto divertendo, entro in pedana col sorriso. E ora vado in Cina per la Diamond League (meeting LIVE sui nostri canali, ndr)", le parole dell'azzurro a Sky.