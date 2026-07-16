European Team Championship for Golfers with Disability: al Golf Club Genova - Sant’Anna scende in campo l’inclusione. Dal 16 al 18 luglio il circolo ligure ospiterà il torneo promosso dall’European Golf Association (EGA) e dall’European Disabled Golf Association (EDGA). L’Italia sfiderà Francia (vincitrice nel 2024), Inghilterra, Irlanda, Germania, Olanda, Norvegia e Svezia. Nella Nation’s Cup l’Italia, detentrice del titolo e con due squadre in gara, competerà con Belgio, Repubblica Ceca, Inghilterra e Irlanda ascolta articolo

Golf e inclusione protagonisti in Liguria con l’European Team Championship for Golfers with Disability, torneo internazionale per giocatrici e giocatori paralimpici in programma al Golf Club Genova – Sant’Anna dal 16 al 18 luglio. L'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Golf in collaborazione con il Golf Club Genova – Sant’Anna, l’EGA (European Golf Association) e con l'EDGA (European Disabled Golf Association), vedrà competere otto squadre nel campionato europeo e sei (con l’Italia che schiererà due compagini) nella Nation’s Cup.

Programma e formula di gioco Nell’European Team Championship for Golfers with Disability si sfideranno otto Paesi, con squadre formate da quattro golfisti paralimpici (in rappresentanza di ciascuna delle quattro sports bands e con almeno un rappresentante maschile e un rappresentante femminile). Si giocherà dal 16 al 18 luglio su 54 buche, con 18 buche per ciascuno dei tre giorni secondo le seguenti modalità di gioco: Greensome il primo giorno (due punteggi per squadra); Foursome il secondo giorno (due punteggi per squadra); Greensome il terzo giorno (due punteggi per squadra). I capitani delle squadre determineranno gli abbinamenti e l'ordine di gioco per tutti e tre i giorni.

Gli azzurri in gara Sul tee di partenza al Golf Club Genova - Sant’Anna, nell’European Team Championship l’Italia schiererà Matteo Faccioni, Valentino Dall’Arche, Giulia Marabotti e Paolo Vernassa. Nella Nation’s Cup il Team Italia 1 sarà formato da: Riccardo Bianciardi, Mario Gazzetta, Roberta Bartolomei e Andrea Plachesi. Il Team Italia 2 della Nation’s Cup sarà composto da: Alessandra Donati, Cristiano Berlanda, Jacopo Luce e John Rosanova.

La storia della competizione e l’albo d’oro Il Campionato Europeo a Squadre si svolge ogni due anni ed è fra le competizioni di maggior prestigio di tutto il movimento golfistico paralimpico internazionale. L'evento è passato sotto l'egida dell'EGA nel 2017 ed è supervisionato in collaborazione tra l'European Disabled Golf Association (EDGA) e l'EGA. Nell’albo d’oro, a partire dal 2017 in Portogallo, è la Francia a conquistare il titolo nell’European Team Championship, superando in finale la Spagna. Nell’European Nation's Cup, è invece la Danimarca a imporsi, lasciando ancora la Spagna al secondo posto. Nel 2019, in Spagna, i padroni di casa non riescono a sfruttare il fattore campo. Nel Campionato Europeo si assiste al trionfo della Svezia, che batte in finale i campioni in carica della Francia. Nella Nation's Cup, la Repubblica Ceca conquista la vittoria, superando l'Inghilterra, che inizia qui una lunga striscia di secondi posti. Dopo la pausa forzata del periodo pandemico, il torneo ritorna nel 2022 in Belgio. Il Team Championship vede l'impresa dell'Irlanda, capace di sconfiggere i campioni uscenti della Svezia. Nella Nation's Cup, i padroni di casa del Belgio regalano una grande gioia al proprio pubblico vincendo il titolo contro l'Inghilterra, condannata ancora una volta al ruolo di vicecampione. Nell'edizione del 2024, in Germania, la Francia si riprende lo scettro continentale battendo l'Inghilterra. Nella Nation's Cup l'Italia si rende protagonista, superando in finale la selezione inglese, che colleziona così il suo terzo argento consecutivo nella categoria.