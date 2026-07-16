Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Golf e disabilità: l'European Team Championship in Liguria

inclusione

European Team Championship for Golfers with Disability: al Golf Club Genova - Sant’Anna scende in campo l’inclusione. Dal 16 al 18 luglio il circolo ligure ospiterà il torneo promosso dall’European Golf Association (EGA) e dall’European Disabled Golf Association (EDGA). L’Italia sfiderà Francia (vincitrice nel 2024), Inghilterra, Irlanda, Germania, Olanda, Norvegia e Svezia. Nella Nation’s Cup l’Italia, detentrice del titolo e con due squadre in gara, competerà con Belgio, Repubblica Ceca, Inghilterra e Irlanda

ascolta articolo

Golf e inclusione protagonisti in Liguria con l’European Team Championship for Golfers with Disability, torneo internazionale per giocatrici e giocatori paralimpici in programma al Golf Club Genova – Sant’Anna dal 16 al 18 luglio. L'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Golf in collaborazione con il Golf Club Genova – Sant’Anna, l’EGA (European Golf Association) e con l'EDGA (European Disabled Golf Association), vedrà competere otto squadre nel campionato europeo e sei (con l’Italia che schiererà due compagini) nella Nation’s Cup. 

Programma e formula di gioco

Nell’European Team Championship for Golfers with Disability si sfideranno otto Paesi, con squadre formate da quattro golfisti paralimpici (in rappresentanza di ciascuna delle quattro sports bands e con almeno un rappresentante maschile e un rappresentante femminile). Si giocherà dal 16 al 18 luglio su 54 buche, con 18 buche per ciascuno dei tre giorni secondo le seguenti modalità di gioco: Greensome il primo giorno (due punteggi per squadra); Foursome il secondo giorno (due punteggi per squadra); Greensome il terzo giorno (due punteggi per squadra). I capitani delle squadre determineranno gli abbinamenti e l'ordine di gioco per tutti e tre i giorni.

Gli azzurri in gara

Sul tee di partenza al Golf Club Genova - Sant’Anna, nell’European Team Championship l’Italia schiererà Matteo Faccioni, Valentino Dall’Arche, Giulia Marabotti e Paolo Vernassa. Nella Nation’s Cup il Team Italia 1 sarà formato da: Riccardo Bianciardi, Mario Gazzetta, Roberta Bartolomei e Andrea Plachesi. Il Team Italia 2 della Nation’s Cup sarà composto da: Alessandra Donati, Cristiano Berlanda, Jacopo Luce e John Rosanova.

La storia della competizione e l’albo d’oro

Il Campionato Europeo a Squadre si svolge ogni due anni ed è fra le competizioni di maggior prestigio di tutto il movimento golfistico paralimpico internazionale. L'evento è passato sotto l'egida dell'EGA nel 2017 ed è supervisionato in collaborazione tra l'European Disabled Golf Association (EDGA) e l'EGA. Nell’albo d’oro, a partire dal 2017 in Portogallo, è la Francia a conquistare il titolo nell’European Team Championship, superando in finale la Spagna. Nell’European Nation's Cup, è invece la Danimarca a imporsi, lasciando ancora la Spagna al secondo posto. Nel 2019, in Spagna, i padroni di casa non riescono a sfruttare il fattore campo. Nel Campionato Europeo si assiste al trionfo della Svezia, che batte in finale i campioni in carica della Francia. Nella Nation's Cup, la Repubblica Ceca conquista la vittoria, superando l'Inghilterra, che inizia qui una lunga striscia di secondi posti. Dopo la pausa forzata del periodo pandemico, il torneo ritorna nel 2022 in Belgio. Il Team Championship vede l'impresa dell'Irlanda, capace di sconfiggere i campioni uscenti della Svezia. Nella Nation's Cup, i padroni di casa del Belgio regalano una grande gioia al proprio pubblico vincendo il titolo contro l'Inghilterra, condannata ancora una volta al ruolo di vicecampione. Nell'edizione del 2024, in Germania, la Francia si riprende lo scettro continentale battendo l'Inghilterra. Nella Nation's Cup l'Italia si rende protagonista, superando in finale la selezione inglese, che colleziona così il suo terzo argento consecutivo nella categoria.

Open Days per promovere il golf paralimpico

Nella giornata di sabato 18 luglio il Golf Club Genova – Sant’Anna ospiterà un Open Day rivolto a tutte le persone con disabilità. I maestri del circolo saranno a disposizione dalle 14:30 alle 16:30 per far scoprire la forza aggregante del golf e la sua accessibilità.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Brignone: "Non mi riprenderò mai completamente"

post infortunio

La campionessa azzurra si sta preparando in vista della stagione 2026-2027. L'intenzione, questa...

The Open Championship, l'ultimo Major è su Sky

guida tv

Da giovedì 16 a domenica 19 luglio su Sky Sport Golf e in streaming su NOW appuntamento con...

Italia, i 30 azzurri per il Mondiale di scherma

Scherma

Le nuove divise, la foto di gruppo, i volti dei campioni affermati e quelli dei debuttanti. È...

Meeting Budapest, Fabbri vince nel peso con 22.04

Verso l'Europeo

Leonardo Fabbri vince ancora al Meeting di Budapest superando per la sesta volta i 22 metri nel...

Continental Tour Gold a Budapest, oggi live su Sky

guida tv

Il Continental Tour Gold di atletica fa tappa a Budapest. L’Italia è rappresentata da Leonardo...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS