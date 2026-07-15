Sci, Federica Brignone: "Il mio corpo non si riprenderà mai completamente dall'infortunio"post infortunio
La campionessa azzurra si sta preparando in vista della stagione 2026-2027. L'intenzione, questa volta, è di correrla per intero, se il fisico glielo consentirà: "Ma non so se ne sarò in grado, decideremo quando sarà necessario", ha confidato in un'intervista a L'Equipe
Almeno sulla neve l'abbiamo lasciata con due medaglie d'oro al collo (in SuperG e in gigante) alle Olimpiadi di Milano-Cortina, quando aveva coronato uno dei più grandi 'comeback' nella storia dello sport: una doppietta storica e inaspettata, dopo un lungo percorso riabilitativo in seguito alla brutta caduta di Moena di fine 2025. Federica Brignone si sta allenando duramente in preparazione alla stagione 2026-2027. In un'intervista a L'Equipe, la fuoriclasse azzurra ha fatto il punto ed è tornata a parlare di quell'infortunio, ancora oggi ben presente nella mente (e soprattutto) nel corpo dell "Tigre di La Salle".
"Se soffrissi come la scorsa stagione, non sarebbe sopportabile"
"Mi sto allenando ma continuo anche a curarmi - ha spiegato Brignone -. Questa Primavera è stata difficile, facevo ancora molta fatica a camminare. Ho iniziato la mia preparazione da metà maggio, ma non faccio quello che facevo prima dell'infortunio. Posso andare in bicicletta e nuotare, vado in palestra ma non posso correre e non posso fare dei veri appoggi. Il mio corpo ha ripreso tono muscolare, va sempre meglio ma è ancora lontano dall'essere a posto o in ogni caso come prima. Ho male tutto il tempo". Poi ancora: "Proverò a mettere gli sci a inizio agosto. Non so ancora se potrò fare la stagione che sta per arrivare. Ho già il biglietto per Ushuaia a settembre, dove tutta la squadra italiana sarà in raduno. Ma se soffrirò quanto la scorsa stagione, non sarà sopportabile. L'anno scorso in questo stesso periodo non sapevo nemmeno quando avrei potuto ricominciare a camminare. Quindi, in un certo senso, quest'estate va meglio, ma il mio corpo non si riprenderà mai completamente".
"Non so se sarò in grado di fare una stagione completa"
Brignone torna poi sul doppio trionfo olimpico: "Era già del tutto folle essere al cancelletto di partenza dopo aver disputato solo pochissime gare in Coppa del Mondo e aver fatto solo pochi giorni di allenamento - ha proseguito -. Davvero, non so come io abbia potuto fare una cosa del genere... Questa volta mi sto preparando come se dovessi fare la stagione completa. Ma non so se ne sarò capace, prenderemo delle decisioni quando sarà necessario".
"Alle Olimpiadi 2030 di sicuro non ci sarò"
Nessun dubbio, invece, sulle Olimpiadi invernali 2030, quando l'azzurra avrebbe 40 anni. "Sono sicura che non ci sarò, per lo meno non come atleta. È troppo lontano. Voglio fare altro, in particolare viaggiare e fare sport, ma senza vincoli. Se riuscirò a fare la stagione che sta per arrivare sarà già un buon risultato, anche se nella vita non si sa mai...".