La campionessa azzurra si sta preparando in vista della stagione 2026-2027. L'intenzione, questa volta, è di correrla per intero, se il fisico glielo consentirà: "Ma non so se ne sarò in grado, decideremo quando sarà necessario", ha confidato in un'intervista a L'Equipe

Almeno sulla neve l'abbiamo lasciata con due medaglie d'oro al collo (in SuperG e in gigante) alle Olimpiadi di Milano-Cortina, quando aveva coronato uno dei più grandi 'comeback' nella storia dello sport: una doppietta storica e inaspettata, dopo un lungo percorso riabilitativo in seguito alla brutta caduta di Moena di fine 2025. Federica Brignone si sta allenando duramente in preparazione alla stagione 2026-2027. In un'intervista a L'Equipe, la fuoriclasse azzurra ha fatto il punto ed è tornata a parlare di quell'infortunio, ancora oggi ben presente nella mente (e soprattutto) nel corpo dell "Tigre di La Salle".

"Se soffrissi come la scorsa stagione, non sarebbe sopportabile"

"Mi sto allenando ma continuo anche a curarmi - ha spiegato Brignone -. Questa Primavera è stata difficile, facevo ancora molta fatica a camminare. Ho iniziato la mia preparazione da metà maggio, ma non faccio quello che facevo prima dell'infortunio. Posso andare in bicicletta e nuotare, vado in palestra ma non posso correre e non posso fare dei veri appoggi. Il mio corpo ha ripreso tono muscolare, va sempre meglio ma è ancora lontano dall'essere a posto o in ogni caso come prima. Ho male tutto il tempo". Poi ancora: "Proverò a mettere gli sci a inizio agosto. Non so ancora se potrò fare la stagione che sta per arrivare. Ho già il biglietto per Ushuaia a settembre, dove tutta la squadra italiana sarà in raduno. Ma se soffrirò quanto la scorsa stagione, non sarà sopportabile. L'anno scorso in questo stesso periodo non sapevo nemmeno quando avrei potuto ricominciare a camminare. Quindi, in un certo senso, quest'estate va meglio, ma il mio corpo non si riprenderà mai completamente".