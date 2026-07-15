Un nuovo appuntamento con il golf è in programma questo weekend su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio si svolgerà il “The Open Championship”, il quarto ed ultimo Major della stagione, e l’unico a svolgersi in Europa. Al Royal Birkdale Golf Club di Southport, in Inghilterra, si sfideranno i migliori giocatori del mondo. Occhi puntati su Scottie Scheffeler, Rory Mcllory e Matt Fitzpatrick. In gara anche due italiani: Francesco Molinari, ammesso di diritto come Past Champion, avendo vinto il trofeo nel 2018, e Francesco Laporta, che ha ottenuto il pass grazie ad un piazzamento nelle Open Qualifyng Series.