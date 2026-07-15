The Open Championship, l'ultimo Major della stagione su Skyguida tv
Da giovedì 16 a domenica 19 luglio su Sky Sport Golf e in streaming su NOW appuntamento con l'ultimo Major della stagione. In Inghilterra si sfidano i migliori giocatori del mondo, compresi i due italiani Francesco Molinari e Francesco Laporta
Un nuovo appuntamento con il golf è in programma questo weekend su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio si svolgerà il “The Open Championship”, il quarto ed ultimo Major della stagione, e l’unico a svolgersi in Europa. Al Royal Birkdale Golf Club di Southport, in Inghilterra, si sfideranno i migliori giocatori del mondo. Occhi puntati su Scottie Scheffeler, Rory Mcllory e Matt Fitzpatrick. In gara anche due italiani: Francesco Molinari, ammesso di diritto come Past Champion, avendo vinto il trofeo nel 2018, e Francesco Laporta, che ha ottenuto il pass grazie ad un piazzamento nelle Open Qualifyng Series.
La 154^ edizione è live su Sky Sport Golf
Al via la 154° edizione del “The Open Championship” giovedì 16 luglio alle 7.30, su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf. Venerdì 17, la seconda giornata alle 7.30, su Sky Sport Golf. Si continua sabato 18, con la terza giornata, dalle 12 su Sky Sport Golf. Conclusione del torneo domenica 19 dalle 11 su Sky Sport Golf. Nelle quattro giorni di gare si alterneranno al commento Michele Gallerani, Roberto Zappa, Claudio Viganò, Marco Cogliati, Alessandro Lupi, Massimo Scarpa, Silvio Grappasonni e Giovanni Dassù. Inoltre, in programma su Sky Sport 24 durante ciascuna giornata, studi di approfondimento condotti da Francesca Piantanida. Il golf è protagonista anche sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.
La programmazione del The Open Championship su Sky Sport Uno, Sky Sport Golf e NOW
GIOVEDÍ 16 LUGLIO - 1° GIORNATA
- Dalle 7.30 alle 11: telecronaca di Gallerani e commento di Zappa
- Dalle 11 alle 14.30: commento di Viganò e Cogliati
- Dalle 14.30 alle 18.30: telecronaca di Lupi e commento di Scarpa
- Dalle 18.30 alle 22.30: commento di Grappasonni e Dassù
VENERDÍ 17 LUGLIO - 2° GIORNATA
- Dalle 7.30 alle 11: telecronaca di Lupi e commento di Dassù
- Dalle 11 alle 14.30: commento di Viganò e Zappa
- Dalle 14.30 alle 18.30: telecronaca di Gallerani e commento di Scarpa
- Dalle 18.30 alle 22.30: commento di Grappasonni e Dassù
SABATO 18 LUGLIO - 3° GIORNATA
- Dalle 12 alle 15: telecronaca di Gallerani e commento di Grappasonni
- Dalle 15 alle 18: commento di Scarpa e Cogliati
- Dalle 18 alle 21.30: telecronaca di Lupi e commento di Zappa
DOMENICA 19 LUGLIO - 4° GIORNATA
- Dalle 11 alle 14: telecronaca di Gallerani e commento di Zappa
- Dalle 14 alle 17: telecronaca di Lupi e commento di Cogliati
- Dalle 17 alle 20.30: commento di Grappasonni e Scarpa