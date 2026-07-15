Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

The Open Championship, l'ultimo Major della stagione su Sky

guida tv

Da giovedì 16 a domenica 19 luglio su Sky Sport Golf e in streaming su NOW appuntamento con l'ultimo Major della stagione. In Inghilterra si sfidano i migliori giocatori del mondo, compresi i due italiani Francesco Molinari e Francesco Laporta

IL FASCINO SENZA TEMPO DEL THE OPEN CHAMPIONSHIP

Un nuovo appuntamento con il golf è in programma questo weekend su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio si svolgerà il “The Open Championship”, il quarto ed ultimo Major della stagione, e l’unico a svolgersi in Europa. Al Royal Birkdale Golf Club di Southport, in Inghilterra, si sfideranno i migliori giocatori del mondo. Occhi puntati su Scottie Scheffeler, Rory Mcllory e Matt Fitzpatrick. In gara anche due italiani: Francesco Molinari, ammesso di diritto come Past Champion, avendo vinto il trofeo nel 2018, e Francesco Laporta, che ha ottenuto il pass grazie ad un piazzamento nelle Open Qualifyng Series.

La 154^ edizione è live su Sky Sport Golf

Al via la 154° edizione del “The Open Championship” giovedì 16 luglio alle 7.30, su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf. Venerdì 17, la seconda giornata alle 7.30, su Sky Sport Golf. Si continua sabato 18, con la terza giornata, dalle 12 su Sky Sport Golf. Conclusione del torneo domenica 19 dalle 11 su Sky Sport Golf. Nelle quattro giorni di gare si alterneranno al commento Michele Gallerani, Roberto Zappa, Claudio Viganò, Marco Cogliati, Alessandro Lupi, Massimo Scarpa, Silvio Grappasonni e Giovanni Dassù. Inoltre, in programma su Sky Sport 24 durante ciascuna giornata, studi di approfondimento condotti da Francesca Piantanida. Il golf è protagonista anche sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.

La programmazione del The Open Championship su Sky Sport Uno, Sky Sport Golf e NOW

GIOVEDÍ 16 LUGLIO - 1° GIORNATA

  • Dalle 7.30 alle 11: telecronaca di Gallerani e commento di Zappa
  • Dalle 11 alle 14.30: commento di Viganò e Cogliati
  • Dalle 14.30 alle 18.30: telecronaca di Lupi e commento di Scarpa
  • Dalle 18.30 alle 22.30: commento di Grappasonni e Dassù

VENERDÍ 17 LUGLIO - 2° GIORNATA

  • Dalle 7.30 alle 11: telecronaca di Lupi e commento di Dassù
  • Dalle 11 alle 14.30: commento di Viganò e Zappa
  • Dalle 14.30 alle 18.30: telecronaca di Gallerani e commento di Scarpa
  • Dalle 18.30 alle 22.30: commento di Grappasonni e Dassù

SABATO 18 LUGLIO - 3° GIORNATA

  • Dalle 12 alle 15: telecronaca di Gallerani e commento di Grappasonni
  • Dalle 15 alle 18: commento di Scarpa e Cogliati
  • Dalle 18 alle 21.30: telecronaca di Lupi e commento di Zappa

DOMENICA 19 LUGLIO - 4° GIORNATA

  • Dalle 11 alle 14: telecronaca di Gallerani e commento di Zappa
  • Dalle 14 alle 17: telecronaca di Lupi e commento di Cogliati
  • Dalle 17 alle 20.30: commento di Grappasonni e Scarpa

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Italia, i 30 azzurri per il Mondiale di scherma

Scherma

Le nuove divise, la foto di gruppo, i volti dei campioni affermati e quelli dei debuttanti. È...

Meeting Budapest, Fabbri vince nel peso con 22.04

Verso l'Europeo

Leonardo Fabbri vince ancora al Meeting di Budapest superando per la sesta volta i 22 metri nel...

Continental Tour Gold a Budapest, oggi live su Sky

guida tv

Il Continental Tour Gold di atletica fa tappa a Budapest. L’Italia è rappresentata da Leonardo...

McGregor si opera: "Riabilitazione e rientro"

come sta conor

Conor McGregor si sottoporrà a intervento chirurgico in seguito all'infortunio nel suo match di...

Furlani e Tamberi, buon rientro a Monte-Carlo

diamond league

Al meeting di Monte-Carlo ottimi rientri azzurri in vista degli Europei di Birmingham, in onda su...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS