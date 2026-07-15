Italia, i 30 azzurri per il Mondiale di scherma

Le nuove divise, la foto di gruppo, i volti dei campioni affermati e quelli dei debuttanti. È partita ufficialmente da Roma la corsa dell’Italia verso i Campionati del Mondo di scherma di Hong Kong, in programma dal 22 al 30 luglio

Durante la presentazione della squadra azzurra e della nuova partnership con Banca del Fucino, la Federazione Italiana Scherma ha ufficializzato i 30 convocati che voleranno in Asia. Una Nazionale che cerca di consolidare un nuovo equilibrio, dando possibilità a volti più giovani di maturare più esperienza e al contempo rafforzare l’inevitabile ricambio generazionale, forti del successo nel medagliere agli Europei di Antony e con l’obiettivo dichiarato di migliorare il bottino conquistato un anno fa ai Mondiali di Tbilisi. La delegazione partirà già il 16 luglio per un periodo di rifinitura a Shenzhen, in Cina, prima del trasferimento a Hong Kong.

Il fioretto riparte da un Dream Team Il fioretto resta la punta di diamante della spedizione. Tra gli uomini il Ct Simone Vanni conferma Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini. A Hong Kong ci sarà anche il debutto mondiale di Martini, rivelazione degli Europei di Antony con il bronzo individuale, recuperato dopo il risentimento muscolare. Tra le donne l’Italia schiera probabilmente il quartetto più forte della manifestazione: Martina Batini (numero 1 del ranking mondiale), Martina Favaretto (2), Arianna Errigo (5) e Anna Cristino (6). Per Errigo sarà il 14° Mondiale della carriera. Riparte da 23 medaglie iridate complessive, mentre la squadra arriva a Hong Kong dopo il quinto titolo europeo consecutivo conquistato ad Antony.

Mencarelli e Caforio, i nuovi volti La crescita della squadra passa anche dai suoi debuttanti. Il nome simbolo è quello di Simone Mencarelli, protagonista assoluto degli Europei con il doppio oro individuale e a squadre. "Sono emozionato, ma Antony mi ha dato grande consapevolezza", ha raccontato il ventitreenne torinese, al suo primo Mondiale Assoluto. Accanto a lui la spada maschile schiera Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli. Nella spada femminile la novità è Gaia Caforio, campionessa europea Under 23, promossa titolare dopo la crescita mostrata nell’ultima stagione. In squadra con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo, che a Hong Kong disputerà l’undicesimo Mondiale della carriera.

La sciabola guarda avanti La sciabola maschile dovrà ancora rinunciare a Luca Curatoli. Andrea Terenzio punta su Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri, con il giovanissimo Leonardo Reale come riserva. Nella squadra femminile Michela Battiston sarà affiancata da Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili. Riserva la diciassettenne Vittoria Mocci, la più giovane dell’intera delegazione.

Sei esordienti e un'età media di 26 anni Partiranno in 30, anche le riserve normalmente destinate a restare in patria; saranno 6 gli azzurri al debutto in un Mondiale da titolari: Tommaso Martini, Simone Mencarelli, Gaia Caforio, Cosimo Bertini, Manuela Spica e Claudia Rotili. L’età media dei 24 titolari è di 26 anni e mezzo, fotografia di una Nazionale che continua a rinnovarsi senza perdere competitività.

Hong Kong sarà il Mondiale più ricco di sempre Per la prima volta il montepremi della rassegna iridata supererà un milione di dollari. La Federazione Internazionale distribuirà 1,02 milioni di dollari, con premi identici per uomini e donne. Ai campioni del mondo individuali andranno 40 mila dollari, mentre le squadre vincitrici divideranno 50 mila dollari.