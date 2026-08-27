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Incidente Sofia Raffaeli, nessuna conseguenza per la ginnasta italiana. Le news

ginnastica

Il 17 agosto scorso, Sofia Raffaeli è stata coinvolta in un incidente stradale mentre tornava a casa a Milano. Per la ginnasta azzurra non ci sono state conseguenze serie in seguito all'impatto, nonostante la Raffaeli sia stata costretta ad un breve ricovero in ospedale

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La Federazione Ginnastica d'Italia ha comunicato che Sofia Raffaeli è rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 17 agosto. La ginnasta azzurra stava tornando a casa a Milano da Francoforte, dove si sono svolti dal 12 al 16 agosto gli ultimi Mondiali di ginnastica ritmica, in cui la Raffaeli ha conquistato l'argento al cerchio e il bronzo nel concorso generale individuale. L'italiana, dopo un tamponamento in autostrada, ha dovuto eseguire degli accertamenti medici ed è stata ricoverata brevemente in ospedale. Il referto medico ha evidenziato una policontusione da trauma della strada, con ferite all’arto superiore e alla fronte. Nulla di grave per Raffaeli, che è stata già dimessa e nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento, già previsto, in artroscopia di pulizia al ginocchio, non correlato all'incidente del 17 agosto. La ginnasta italiana potrà riprendere l'attività sportiva secondo il programma medico agonistico stabilito.

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