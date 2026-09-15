Mondiali, Nairobi nel 2029 e Monaco di Baviera nel 2031: esclusa Roma

Roma non ospiterà i mondiali di atletica leggera del 2029 o del 2031. Il consiglio di World Athletics ha scelto di assegnare l'edizione '29 a Nairobi, premiando così per la prima volta un Paese africano, il Kenya, e l'edizione '31 a Monaco di Baviera. Escluse le candidature di Roma e Londra che pure il presidente di World Athletics Coe ha definito "eccellenti"

E’ andata male alla candidatura che Roma aveva presentato per ospitare i mondiali di atletica leggera nell’edizione del 2029, o in alternativa per il 2031. Il consiglio di World Athletics, la federazione mondiale dell’atletica leggera, ha scelto diversamente: nel 2029 Nairobi, in Kenya, sarà la prima città del continente africano nella storia a ospitare un mondiale di atletica, mentre l’Europa tornerà alla ribalta nel 2031, quando toccherà a Monaco di Baviera. Per la Germania sarà la terza volta, dopo Stoccarda 1993 e Berlino 2009 mentre Monaco tornerà a ospitare una grande kermesse di atletica dopo gli Europei del 2022. Deluse le aspettative di Roma, che puntava molto sui successi ottenuti dai nostri atleti negli ultimi anni per bissare l’edizione già ospitata nel 1987. Insieme a quella romana, è stata bocciata anche la candidatura di Londra nonostante, come ha evidenziato il presidente di World Athletics Sebastian Coe, abbiano presentato candidature importanti “che ci hanno costretto a scelte difficili. Abbiamo oltre 200 federazioni affiliate e una responsabilità: andare in aree dove il nostro sport può ancora crescere”.