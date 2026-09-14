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Luna Rossa, annunciati i team per le regate preliminari a Napoli

america's cup

Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti che comporranno gli equipaggi dele due imbarcazioni (Senior e Youth & Women) per le regate preliminari dell'America's Cup, al via a Napoli il 24 settembre. Tutte le regate saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW

AMERICA'S CUP, REGATE A NAPOLI

A poco più di una settimana dall’inizio delle regate preliminari dell'America's Cup (24 settembre) nel golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team: tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi.

Questi gli schieramenti:

Luna Rossa 1 – Team Senior

  • Peter Burling – timoniere
  • Marco Gradoni – timoniere
  • Ruggero Tita – timoniere
  • Maria Giubilei – trimmer
  • Gianluigi Ugolini – trimmer
  • Umberto Molineris – trimmer

Luna Rossa 2 – Team Youth & Women

  • Margherita Porro – timoniera
  • Massimiliano Antoniazzi – timoniere
  • Lorenzo Sirena – timoniere
  • Maria Vittoria Marchesini – timoniera/trimmer
  • Giovani Santi – trimmer
  • Alice Linussi – trimmer

Nella giornata di lunedì 14 settembre, Luna Rossa lascia il cantiere Palumbo Superyachts Refit, che dal 3 luglio ha ospitato la base temporanea a Napoli, per trasferirsi a Nisida. Da lì continuerà ad allenarsi sino alla regata preliminare che prenderà il via il 24 settembre e che sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW.

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