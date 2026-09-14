Luna Rossa, annunciati i team per le regate preliminari a Napoli

Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti che comporranno gli equipaggi dele due imbarcazioni (Senior e Youth & Women) per le regate preliminari dell'America's Cup, al via a Napoli il 24 settembre. Tutte le regate saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW

A poco più di una settimana dall’inizio delle regate preliminari dell'America's Cup (24 settembre) nel golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team: tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi.

Questi gli schieramenti:

Luna Rossa 1 – Team Senior

Peter Burling – timoniere

Marco Gradoni – timoniere

Ruggero Tita – timoniere

Maria Giubilei – trimmer

Gianluigi Ugolini – trimmer

Umberto Molineris – trimmer

Luna Rossa 2 – Team Youth & Women

Margherita Porro – timoniera

Massimiliano Antoniazzi – timoniere

Lorenzo Sirena – timoniere

Maria Vittoria Marchesini – timoniera/trimmer

Giovani Santi – trimmer

Alice Linussi – trimmer

Nella giornata di lunedì 14 settembre, Luna Rossa lascia il cantiere Palumbo Superyachts Refit, che dal 3 luglio ha ospitato la base temporanea a Napoli, per trasferirsi a Nisida. Da lì continuerà ad allenarsi sino alla regata preliminare che prenderà il via il 24 settembre e che sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW.