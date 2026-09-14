Luna Rossa, annunciati i team per le regate preliminari a Napoli

Luna Rossa, annunciati i team per le regate preliminari a Napoliamerica's cup
Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti che comporranno gli equipaggi dele due imbarcazioni (Senior e Youth & Women) per le regate preliminari dell'America's Cup, al via a Napoli il 24 settembre. Tutte le regate saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW
A poco più di una settimana dall’inizio delle regate preliminari dell'America's Cup (24 settembre) nel golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team: tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi.
Questi gli schieramenti:
Luna Rossa 1 – Team Senior
- Peter Burling – timoniere
- Marco Gradoni – timoniere
- Ruggero Tita – timoniere
- Maria Giubilei – trimmer
- Gianluigi Ugolini – trimmer
- Umberto Molineris – trimmer
Luna Rossa 2 – Team Youth & Women
- Margherita Porro – timoniera
- Massimiliano Antoniazzi – timoniere
- Lorenzo Sirena – timoniere
- Maria Vittoria Marchesini – timoniera/trimmer
- Giovani Santi – trimmer
- Alice Linussi – trimmer
Nella giornata di lunedì 14 settembre, Luna Rossa lascia il cantiere Palumbo Superyachts Refit, che dal 3 luglio ha ospitato la base temporanea a Napoli, per trasferirsi a Nisida. Da lì continuerà ad allenarsi sino alla regata preliminare che prenderà il via il 24 settembre e che sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW.