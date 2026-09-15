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America's Cup Napoli 2027, Luna Rossa raggiunge gli altri team a Nisida

america's cup
foto Sport e Salute

Anche il team italiano che parteciperà all'America's Cup 2027 è arrivato nel quartier generale di Nisida, dove ci sono tutte le squadre iscritte alla Preliminary Regatta di Napoli, in programma dal 24 al 27 settembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW

 

"Emozionante e storico". E' così che Max Sirena definisce il 'Luna Rossa Day' in cui il team italiano, che parteciperà all'America's Cup 2027, è sbarcato nel quartier generale di Nisida dove ci sono tutte le squadre iscritte alla Preliminary Regatta di Napoli, in programma dal 24 al 27 settembre, e che sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW

Luna Rossa, le immagini dell'arrivo a Nisida

Una lunga giornata per l'amministratore delegato della squadra italiana, iniziata all'alba con le operazioni propedeutiche alla partenza, lasciando la base temporanea di cantiere Palumbo a Calata della Marinella: una chiatta con a bordo i container della squadra e il materiale tecnico è arrivata già in mattinata a destinazione, nell'area del porticciolo militare. Le due barche, l'AC40 dell'equipaggio principale e quello del team Women e Youth, sono giunte invece nel primo pomeriggio, in autonoma navigazione dopo la seduta odierna di allenamento. "Da Calata della Marinella a Nisida. Luna Rossa attraversa il Golfo per raggiungere la sua nuova 'casa napoletana'. Un nuovo capitolo, una nuova base per le regate preliminari: la rotta verso la 38ª America's Cup continua". E' un post diffuso sui canali social di Sport e Salute, soggetto attuatore dell'evento incaricato dal Governo italiano, a mostrare le immagini esclusive dell'arrivo della squadra di Sirena che prende posto nell'hangar adiacente a quello degli statunitensi di American Racing Challenger. 

Sirena: "Prima di New Zealand battere gli altri"

Sugli avversari da affrontare, il team director, skipper, leader e ad di Luna Rossa non ha dubbi: New Zealand è la squadra da battere. "Intanto sono i detentori della Coppa -le parole di Max Sirena in conferenza stampa- quindi sono già in finale e non è un vantaggio banale. E poi sono culturalmente dediti alla vela che è uno sport nazionale, hanno costruito un gruppo di base e una cultura vincente. Ci stiamo provando anche noi. Loro sono il team di riferimento: ma prima di regatare con  New Zealand, dobbiamo battere gli altri". E a prendersi la scena ci proverà da subito Luna Rossa, dalla Preliminary Regatta di Napoli, dopo aver già vinto quella disputata a fine maggio a Cagliari. Proprio in Sardegna la squadra rientrerà a fine settembre. "A Napoli torneremo nell'anno nuovo - fa sapere Sirena -. Sia per una questione tecnica nostra, e un po' perché non vogliamo far vedere a tutti quello che stiamo facendo. Quindi andiamo via come anche Emirates che tornerà in Nuova Zelanda. Poi verremo di nuovo - conclude -. E lo faremo con un obiettivo ben preciso in testa".

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