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Arianna Fontana vincitrice della seconda edizione di Aura Sport & Cultura Award 2026

il premio
Rivista Undici e Rockethouse Films

Si è svolta lunedì 28 settembre, alla Triennale di Milano, la seconda edizione del premio Aura Sport & Cultura Award. Il presidente di giuria per l’edizione 2026, Gregorio Paltrinieri ha consegnato il premio ad Arianna Fontana. La serata-evento e tutti gli ospiti presenti

PALTRINIERI, "VERSO LOS ANGELES 2028 CON UN NUOVO ALLENATORE"

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Arianna Fontana ha raccolto il testimone di Myriam Sylla, vincitrice dell’edizione 2025, e ha conquistato Aura Sport & Cultura Award, il premio creato da Undici per celebrare il meglio dello sport italiano. Per la pattinatrice azzurra, questo riconoscimento corona l’ennesima annata da protagonista assoluta, culminata con l’indimenticabile impresa di Milano Cortina 2026: nei Giochi Olimpici Invernali disputati in casa, infatti, Fontana è diventata l’atleta italiana più vincente della storia olimpica. Per lei sono 14 medaglie complessive ai Giochi invernali, spalmate nel corso di sei edizioni.

Rivista Undici e Rockethouse Films

Le parole della vincitrice

"Per me questo è un premio importante e particolare", ha raccontato Arianna Fontana. "Oltre le vittorie guarda a tutto quello che c’è intorno, a tutto quello che sono riuscita a trasmettere durante tutti questi anni. Lo dedico anche ai tanti altri campioni presenti durante la cerimonia di premiazione. Tutti se lo meritavano: è veramente emozionante."

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La serata alla Triennale di Milano

Arianna Fontana è stata premiata da Gregorio Paltrinieri, che ha presieduto una giuria composta da atleti, ex atleti, giornalisti e personalità istituzionali dello sport italiano. La cerimonia di consegna è avvenuta nel corso di una bellissima serata-evento che si è svolta alla Triennale di Milano. Presenti molti dei candidati finiti nella shortlist da cui stata scelta la vincitrice del premio: Dariya Derkaxh, Kelly Dualla, Sarah Fahr, Sofia Fiorini, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Daniele Lavia, Francesca Lollobrigida, Filippo Macchi, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Dorothea Wierer. Conduttore dell’evento Gianluca Gazzoli, il , e poi la schermitrice Rossella Fiamingo, la calciatrice Chiara Beccari e tanti altri volti che hanno nobilitato il 2026 dello sport italiano.

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