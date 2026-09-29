Si è svolta lunedì 28 settembre, alla Triennale di Milano, la seconda edizione del premio Aura Sport & Cultura Award. Il presidente di giuria per l’edizione 2026, Gregorio Paltrinieri ha consegnato il premio ad Arianna Fontana. La serata-evento e tutti gli ospiti presenti PALTRINIERI, "VERSO LOS ANGELES 2028 CON UN NUOVO ALLENATORE" ascolta articolo

Arianna Fontana ha raccolto il testimone di Myriam Sylla, vincitrice dell’edizione 2025, e ha conquistato Aura Sport & Cultura Award, il premio creato da Undici per celebrare il meglio dello sport italiano. Per la pattinatrice azzurra, questo riconoscimento corona l’ennesima annata da protagonista assoluta, culminata con l’indimenticabile impresa di Milano Cortina 2026: nei Giochi Olimpici Invernali disputati in casa, infatti, Fontana è diventata l’atleta italiana più vincente della storia olimpica. Per lei sono 14 medaglie complessive ai Giochi invernali, spalmate nel corso di sei edizioni.

Rivista Undici e Rockethouse Films

Le parole della vincitrice "Per me questo è un premio importante e particolare", ha raccontato Arianna Fontana. "Oltre le vittorie guarda a tutto quello che c’è intorno, a tutto quello che sono riuscita a trasmettere durante tutti questi anni. Lo dedico anche ai tanti altri campioni presenti durante la cerimonia di premiazione. Tutti se lo meritavano: è veramente emozionante."

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