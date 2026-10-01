Suzuki World Triathlon Cup Roma: all'Eur il grande triathlon internazionale

Il 3 e 4 ottobre torna la grande due giorni dedicata al triathlon internazionale giunto alla quarta edizione. Sarà ancora l’Eur il teatro delle sfide: il nuoto nel laghetto, il percorso ciclistico tra i grandi viali del quartiere e alcuni dei suoi edifici simbolo, la corsa nel parco che costeggia lo specchio d’acqua. Uno spettacolo assolutamente da non perdere

Numeri importanti, con una crescita costante. Oltre 30mila praticanti, circa 500 gare organizzate ogni anno e un impatto economico complessivo stimato in 91,5 milioni di euro. Il triathlon migliora sempre di più i propri numeri in Italia (e lo certificano le analisi realizzate dall'ufficio gare della Federazione Italiana Triathlon, sotto il coordinamento del segretario generale Fitri Valerio Toniolo, sulla pratica sportiva e sulle ricadute economiche e turistiche delle competizioni. Un percorso che comprende anche Triathlon Experience, il progetto nato per valorizzare il legame tra sport, turismo e territori. I numeri trovano concreta rappresentazione a Roma dove il 3 e 4 ottobre andrà in scena la Suzuki World Triathlon Cup , giusta alla quarta edizione.

"La Coppa del Mondo di Triathlon torna a Roma – dice il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi - e conferma la Capitale come uno dei grandi palcoscenici internazionali dello sport. La cornice dell’Eur offre ancora una volta uno scenario unico per una competizione di livello mondiale, capace di unire sport e spettacolo, valorizzazione del territorio e coinvolgimento di un pubblico sempre più ampio. Il triathlon, con la sua combinazione di nuoto, ciclismo e corsa, esprime tutti i valori sportivi richiamati dalla Costituzione. Ringrazio la Federazione Italiana Triathlon, il Comitato Organizzatore, le istituzioni e tutti i volontari per il loro impegno. Roma, grazie al contributo del Governo, continua ad accogliere i grandi protagonisti dello sport mondiale e a mostrare la capacità dell’Italia di organizzare e valorizzare eventi internazionali, nel percorso verso Los Angeles 2028"

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Le gare in programma

Sono 130 gli atleti iscritti alle prove individuali. Tra gli uomini ci sarà il nuovo campione del Mondo Vasco Vilaça, reduce dalla Finale di Pontevedra, insieme al campione olimpico Alex Yee. Al via anche gli azzurri Nicola Azzano, Euan De Nigro e Miguel Espuna Larramona. Nella gara femminile, tra le protagoniste internazionali, Taylor Spivey, Tilda Månsson, Laura Lindemann, Jolien Vermeylen e Kate Waugh, mentre per l’Italia saranno al via Bianca Seregni, Beatrice Mallozzi, Verena Steinhauser, Angelica Prestia, Carlotta Missaglia, Asia Mercatelli e Paola Sacchi.

La gara individuale si disputerà sulla distanza Sprint, con 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa. Le donne partiranno alle 9, gli uomini alle 11 di sabato 3 ottobre. Domenica 4 ottobre, alle ore 8:30, sarà invece il momento della Mixed Relay, la staffetta mista con due uomini e due donne per squadra.

Al termine delle gare Elite, alle ore 13, tornerà infatti la Coppa delle Regioni Senior e Master, giunta alla seconda edizione e riservata alle categorie Senior e Master, con esclusione degli Elite. La competizione si svolgerà sullo stesso circuito della Suzuki World Triathlon Cup, confermando la volontà della FITRI di far convivere nello stesso fine settimana il vertice internazionale e il mondo Age Group.

Il fine settimana romano guarda già al prossimo anno. Il 5 e 6 giugno 2027 l’Eur ospiterà infatti i Campionati del Mondo T50, individuale e Mixed Relay, riportando nella Capitale il massimo appuntamento iridato del triathlon Sprint. La Mixed Relay mondiale avrà inoltre un ruolo nel percorso di qualificazione a Los Angeles 2028, con due quote maschili e due femminili assegnate al Comitato Olimpico Nazionale della squadra campione del mondo.