In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Benedetta Pilato e Zaynab Dosso, azzurre del nuoto e dell'atletica, si uniscono le loro voci in un messaggio diretto e potente. Le due campionesse in prima linea per rompere il silenzio, ricordando l'importanza del rispetto, del coraggio e della denuncia. Un'iniziativa che conferma ancora una volta come tutto il mondo dello sport sia unito e attivo nel sensibilizzare e contrastare ogni forma di abuso. Guarda il VIDEO (DAO