Federica Brignone torna sugli sci a Cervinia 91 giorni dopo l'operazioneil ritorno
A 91 giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro effettuato a Milano lo scorso 25 agosto, Federica Brignone è tornata sugli sci sulla pista di Cervinia. La campionessa olimpica di gigante e supergigante, insieme al fratello Davide Brignone e allo skiman Mauro Sbardelotto, ha usato sci da gigante per effettuare qualche giro in campo libero, primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve
“A tre mesi dall’ultima operazione, sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta”, ha commentato così Federica Brignone il suo ritorno in pista alla fine della mattinata passata sugli sci a soli 91 giorni dall'ultima operazione per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro effettuata da Andrea Panzeri presso la casa di cura La Madonnina di Milano lo scorso 25 agosto.
Brignone, riabilitazione e preparazione dopo l'infortunio
La pluricampionessa olimpica di gigante e supergigante, insieme al fratello Davide Brignone e allo skiman Mauro Sbardelotto, ha usato sci da gigante per effettuare qualche giro in campo libero, primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve, che verrà parallelamente accompagnato dal percorso riabilitativo e di preparazione atletica che Federica sta svolgendo sin dall’infortunio rimediato nell’aprile 2025
Leggenda Brignone: dall'infortunio al doppio oro
Dall'infortunio al doppio oro olimpico, tutto in 318 giorni: Federica Brignone da leggenda con una delle pagine storiche dello sport italiano. Tutto iniziato il 3 aprile 2025, con il brutto infortunio alla gamba sinistra in seguito a una caduta ai campionati italiani. Da lì gli interventi, il lungo percorso riabilitativo fino al ritorno alle gare e il doppio oro a Cortina in superG e gigante. Nella gallery tutte le tappe dell'impresa di Brignone LIVE: CONFERENZA BRIGNONE - SLALOM MASCHILE - RISULTATI E NEWS