A 91 giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro effettuato a Milano lo scorso 25 agosto, Federica Brignone è tornata sugli sci sulla pista di Cervinia. La campionessa olimpica di gigante e supergigante, insieme al fratello Davide Brignone e allo skiman Mauro Sbardelotto, ha usato sci da gigante per effettuare qualche giro in campo libero, primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve