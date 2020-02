Straordinaria impresa dell'azzurro delle Fiamme Oro, che migliora di 3 secondi il primato italiano che apparteneva a Stefano Baldini da quasi 14 anni. A Siviglia il 27enne Faniel corre in 2h07:19 chiudendo al settimo posto una gara che ha visto vincere l'etiope Mekuant Ayenew Gebre con la miglior prestazione mondiale stagionale

Impresa straordinaria a Siviglia: cade il record italiano di maratona. L'azzurro Eyob Faniel abbassa il limite di 3 secondi fino a 2h07:19, meglio del precedente primato italiano di Stefano Baldini (2h07:22) stabilito a Londra quasi quattordici anni fa, il 23 aprile 2006. Per il 27enne delle Fiamme Oro arriva il settimo posto e un progresso strabiliante, di circa cinque minuti, in una gara condotta tutta sul piede di 3:00-3:01 a chilometro, gravitando intorno alla ventesima posizione e poi rimontando. Un risultato clamoroso, se si considera che alla vigilia, il target dell'azzurro era il conseguimento del minimo olimpico per Tokyo, fissato a 2h11:30.

La gara è stata vinta dall'etiope Mekuant Ayenew Gebre in 2h 04:46, miglior prestazione mondiale stagionale. Alle sue spalle il keniano Barnabas Kiptum (2h 05:05) e l'altro etiope Regasa Bejiga (2h 06:04), tutti con nuovo primato personale.

Personale e pass olimpico anche per El Fathaoui

Chiude in ventiseiesima posizione, in 2h10:10, l'altro italiano impegnato a Siviglia, Yassine El Fathaoui, che migliora ancora il recente 2h11:08 ottenuto nella Berlin Marathon 2019, quando si classificò tredicesimo. La prestazione del quasi 38enne maratoneta del Circolo Minerva Parma, oltre a valere ancora come minimo olimpico, vale anche la quindicesima prestazione italiana di sempre sulla distanza.

Il progresso di Eyob Faniel

Il sito ufficiale della FIDAL ha pubblicato i tempi delle sei maratone di Faniel negli ultimi quattro anni, evidenziandone l'exploit (tra parentesi il piazzamento):

2h15:39 (3) Firenze, 27 novembre 2016

2h12:16 (1) Venezia, 22 ottobre 2017

2h20:20 (4) Verona, 19 novembre 2017

2h12:43 (5) Berlino (Campionati Europei) 12 agosto 2018

2h13:57 (15) Doha (Campionati del Mondo) 6 ottobre 2019

2h07:19 (7) Siviglia, 23 febbraio 2020