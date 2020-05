Ricorso respinto, per Alex Schwazer adesso non ci sono più possibilità di appello: e la sua avventura nel mondo della marcia sembra davvero essere giunta al capolinea. Il tribunale federale svizzero con sede a Losanna ha infatti respinto la richiesta di annullamento della squalifica di 8 anni subita dal marciatore altoatesino nell’estate 2016 per positività al testosterone dopo un controllo a sorpresa del 1° gennaio dello stesso anno.



Schwazer, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008 si era rivolto al tribunale di Losanna dopo che il Tas aveva a sua volta rigettato il ricorso, ma i giudici, come riporta il quotidiano ticinese “La Regione”, non hanno accolto la tesi difensiva dei suoi avvocati, secondo la quale dopo la squalifica sarebbero emersi fatti nuovi tali da metterla in discussione.



La squalifica di 8 anni resta dunque confermata, e scadrà nell’estate 2024, quando Schwazer avrà quasi 40 anni. Quasi impossibile, dunque, pensare a un rientro.