Asta, 6.15 per Duplantis: record del mondo outdoor

Scotti vince i 400 metri, record italiano nei 3000 per Crippa

Edoardo Scotti ha vinto i 400 metri con il tempo di 45.21, migliorando di 27 centesimi il suo primato personale. Alle sue spalle Yousef Karam dal Kuwait (45.25) e il polacco Karol Zalewski (45.48), settimo posto per l’altro azzurro Vladimir Aceti (46.28). Yeman Crippa, già recordman italiano nei 5000 e nei 10000, ottiene anche il primato nei 3000 metri in 7:38.27 (battuto di un secondo e due decimi il precedente record nazionale, fissato da Gennaro Di Napoli nel 1996). L'azzurro si è classificato al quarto posto nella gara vinta da Kiplimo in 7’26″64. Nei 100 metri terzo posto per Filippo Tortu e quarto per Marcell Jacobs. La gara è stata vinta dal sudafricano Akani Simbine con un ottimo 9.96 davanti all’ivoriano Arthur Cissé (10.04). Nei 100 ostacoli femminili seconda posizione per Luminosa Bogliolo in 12"83 a 11 centesimi dall'olandese Nadine Visser. Gianmarco Tamberi si ferma al secondo gradino del podio con la misura di 2.27 nel salto in alto, gara vinta dall'ucraino Protsenko.