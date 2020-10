La maratona di Londra è stata vinta a sorpresa dall'etiope 24enne Tola Shura Kitata (2h05'41"), che nel finale ha avuto la meglio sul keniano Vincent Kipchumba per un solo secondo. La gara si è decisa a cinque chilometri dal traguardo con il crollo del favoritissimo, il primatista mondiale e olimpionico Eliud Kipchoge, che non è riuscito a reagire al cambio di passo degli avversari ed ha chiuso ottavo in 2h06'49". Per Kipchoge è la prima sconfitta dopo dieci successi consecutivi sui 42 km in sei anni, avendo perso l'ultima volta nel 2013 a Berlino. L'azzurro Daniele Meucci (Esercito) si è ritirato al trentaduesimo chilometro. Il Kenia trionfa però con la gara femminile grazie al successo di Brigid Kosgei (2h18’58”) che si conferma regina.