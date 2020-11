Assegnati a Roma gli Europei del 2024

Un trionfo per l’Italia e per tutto lo sport azzurro: European Athletics ha scelto la Capitale per la principale rassegna continentale che si terrà tra quattro anni, a cinquant’anni dall’edizione di Roma 1974

Ora è ufficiale, come si apprende dal sito della FIDAL, la European Athletics ha assegnato a Roma i Campionati Europei del 2024. La Capitale tornerà quindi a ospitare la massima rassegna continentale a cinquant’anni dall’edizione del 1974 e sarà la terza volta per l’Italia, a novant’anni dall’evento inaugurale di Torino 1934. La candidatura di Roma ha prevalso su quella della polacca Katowice, l’altra città in corsa per la rassegna.